WSJ: Harvey Weinstein sopii häntä vastaan nostetut siviilikanteet – maksaa 44 miljoonaa dollaria

Seksuaaliseen häirintään liittyvissä skandaaleissa ryvettynyt Harvey Weinstein on tehnyt alustavan sopimuksen häntä vastaan nostetuista siviilikanteista, kertoo Wall Street Journal torstaina paikallista aikaa.

Hollywood-tuottajan on määrä maksaa häntä häirinnästä syyttäneille naisille ja muille velkojilleen 44 miljoonan dollarin eli noin 39 miljoonan euron korvaukset.

Sopimuksella, jota ei ole vielä allekirjoitettu, yritetään kattaa kaikki siviilikanteet, jotka on nostettu tuottajaa vastaan. Näihin lukeutuvat myös Kanadassa ja Britanniassa nostetut kanteet.

Weinsteinin edustaja ei suostunut kommentoimaan sopimusta Wall Street Journalille.

Siviilikanteiden sopiminen ei silti vapauta Weinsteinia rikossyytteistä. Häntä voi odottaa elinkautinen vankilarangaistus, jos hänet todetaan syylliseksi kahden naisen seksuaalisesta ahdistelusta. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa syyskuussa.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta vuoden 2017 lokakuun jälkeen. Hänen syyttäjiensä joukossa ovat muun muassa näyttelijät Ashley Judd, Angelina Jolie ja Salma Hayek.

Syytökset olivat lähtölaukaus seksuaalista häirintää vastustavalle metoo-liikkeelle.

STT

Kuvat: