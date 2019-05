WSJ: Huawei suunnittelee Androidin tilalle omaa käyttöjärjestelmää

Kiinalainen teknologiajätti Huawei suunnittelee oman käyttöjärjestelmän luomista mobiililaitteille, kirjoittaa Wall Street Journal. Yhtiö on lehden mukaan rekisteröinyt Kiinassa tavaramerkki Hongmengin, joka on Huawein oman käyttöjärjestelmän työnimi. Uusi järjestelmä saatetaan julkistaa Kiinassa tänä vuonna ja muualla maailmassa ensi vuonna.

Huawei pyrkii lehden mukaan näin korvaamaan Googlen Android-järjestelmän, josta se saattaa joutua suljetuksi pois. Google on saanut Yhdysvaltojen hallinnolta määräyksen lopettaa yhteistyön Huawein kanssa. Yhdysvallat syyttää Huaweita vakoilusta Kiinan puolesta, minkä yhtiö kiistää. Kiellon toimeenpanoa on lykätty 90 päivällä.

Vaihtoehtoisten käyttöjärjestelmien menestys mobiilimarkkinoilla on toistaiseksi ollut vaatimatonta, kuten Nokian karu kokemus Windows-puhelinten valmistajana osoitti. Samsungin kehittämä Tizen jäi sekin lyhytikäiseksi.

Android-puhelinten markkinaosuus oli alkuvuonna 87 prosenttia maailman kännykkämarkkinoista, laskee markkinatutkimusyhtiö Canalys. Loppuja markkinoista hallitsi Applen iPhonelle kehittämä iOS. Kolmannen käyttöjärjestelmän mahdollisuudet kilpailla kännykkämarkkinoilla ovat kaatuneet pulaan sovelluksista, joita kuluttajat odottavat saavansa laitteisiinsa.

Android on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, joten Huawei voisi käyttää jatkossakin sen julkista versiota. Tuleviin Huawei-puhelimiin ei kuitenkaan voisi saada esimerkiksi Gmail-sähköpostisovellusta, Googlen karttoja tai sovelluskauppa Playta.

Kauppasodassa uusia kierroksia

Presidentti Donald Trump vihjasi aiemmin, että ratkaisu Huaweita koskevaan kiistaan saattaa liittyä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin kauppaneuvotteluihin. Trumpin mukaan on hyvät mahdollisuudet, että osapuolet löytävät neuvotteluissa sovun ja että Huawei sisällytetään siihen.

Kiina syyttää Yhdysvaltoja kiusanteosta ja on esittänyt sille virallisen vastalauseen Huawein kohtelusta. Kiinan mukaan Yhdysvaltojen pitää korjata väärät tekonsa ja olla vilpitön, jos se haluaa jatkaa kauppaneuvotteluja.

