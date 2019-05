Yhdysvallat aikoo asettaa pakotteita Nord Stream 2 -putkelle

Yhdysvallat aikoo pian ilmoittaa pakotteista, joita se kohdistaa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle. Asiasta uutisoi muun muassa talouslehti Financial Times.

– Nord Stream 2:n vastustus on edelleen voimissaan Yhdysvalloissa, maan energiaministeri Rick Perry kertoi toimittajille Kiovassa Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskyin virkaanastujaisissa.

Perryn kommenteista kertoi uutistoimisto Reuters.

Perryn mukaan Yhdysvaltojen kongressi aikoo hyväksyä pakotteita koskevan lakiesityksen ja sen jälkeen presidentti Donald Trump allekirjoittaa esityksen.

Yhdysvallat on aiemmin äänekkäästi kritisoinut Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevan kaasuputken rakentamista. Trump on luonnehtinut Saksan ajautuvan Venäjän panttivangiksi viitaten siihen, että Saksan ja Euroopan energiariippuvuus Venäjästä kasvaa.

Venäjä on sanonut, että kaasuputkihanke viedään maaliin pakotteiden uhasta riippumatta.

Fortum: Nord Stream 2 on puhtaasti kaupallinen projekti

Myös suomalaisella energiayhtiöllä Fortumilla on osuus putkihankkeessa sen osittain omistaman saksalaisen Uniper-yhtiön kautta. Nord Stream 2:n taustalla on venäläinen energiajätti Gazprom, ja Uniper kuuluu hankkeen rahoittajayhtiöihin. Valtionyhtiö Fortum on Uniperin suurin omistaja hieman alle 50 prosentin osuudellaan.

Fortum kommentoi asiaa STT:lle sähköpostitse:

– Nord Stream 2 ei ole Uniperin projekti, vaan Uniper on yksi projektin rahoittajista. Fortum katsoo, että Nord Stream 2 on puhtaasti kaupallinen projekti, emmekä osallistu siihen mahdollisesti liittyvään poliittiseen keskusteluun. Fortum luonnollisesti noudattaa kaikkia paikallisia lakeja, asetuksia ja poliittisia päätöksiä, todetaan Fortumin viestinnän välittämässä kommentissa.

Nord Stream 2:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan Ulrich Lissekin mukaan kaasuputkiyhtiö on tietoinen, että Yhdysvalloissa keskustellaan pakotteista Nord Stream 2:een liittyviä yhtiöitä vastaan.

– Tiedämme, että on riskejä. Emme kuitenkaan odota, että mitään pakotteita asetetaan, Lissek sanoi Financial Timesin mukaan.

Perryn kommenteista uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

