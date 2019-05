Yhdysvallat epäilee Syyrian hallinnon joukkoja uudesta kemiallisesta iskusta ja uhkailee kostotoimilla. Ulkoministeriön mukaan iskun epäillään tapahtuneen sunnuntaina maan luoteisosassa Idlibissä, joka on merkittävin jihadistien hallussa oleva alue.

Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö SOHR puolestaan sanoo, että sillä ei ole mitään todisteita hyökkäyksestä.

– Meillä ei ole minkäänlaisia todisteita, jotka viittaisivat kemialliseen hyökkäykseen Latakian vuorilla. sanoo järjestön johtaja Rami Abdul Rahman.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön tiedottajan Morgan Ortagusin mukaan Yhdysvallat kerää edelleen tapahtuneesta tietoja. Hän toisti varoituksen, että jos Bashar al-Assadin hallinto jatkaa kemiallisten aseiden käyttöä, Yhdysvallat liittolaisineen vastaa siihen.

Hän lisäksi sanoi, että Syyrian hallinnon tärkeällä liittolaisella Venäjällä on ollut käynnissä valeuutiskampanja, jolla muita osapuolia yritetään syyttää kemiallisista iskuista.

Ortagusin mukaan al-Assadin hallinnon syyllisyyttä aiempiin iskuihin ei voida kuitenkaan kiistää.

SOHR:n mukaan väitetyllä hyökkäyspaikalla oli vain jihadisteja. Se tarkoittaa, että mahdollista kemiallista hyökkäystä on lähes mahdoton todistaa.

– Alueella ei ollut siviilejä, Rahman sanoo.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on kaksi kertaa pommittanut Syyriaa Assadin tekemäksi epäiltyjen kemiallisten iskujen takia. Yhdysvallat pommitti Syyriaa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018.

Pompeo ja Putin tapasivat viime viikolla

Yhdysvallat on tukenut Syyrian sodassa oppositiota ja Venäjä puolestaan al-Assadin hallintoa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili viime viikolla Venäjällä. Tuolloin maiden johtajat vihjailivat, että maat ovat löytäneet keinoja tehdä yhteistyötä Syyriassa.

SOHR:n mukaan Syyriassa on kuollut noin 180 siviiliä huhtikuun lopun jälkeen. YK:n mukaan lisäksi kymmenettuhannet ihmiset ovat paenneet kodeistaan.

Yhteensä Syyrian sisällissodassa vuodesta 2011 lähtien on kuollut yli 370 000 ihmistä, ja miljoonat ihmiset ovat paennet kodeistaan.

