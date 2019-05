Yhdysvallat lykkää Huaweihin kohdistuvaa teknologian vientikieltoa 90 päivällä

Yhdysvallat lykkää kiinalaisyhtiö Huaweihin kohdistuvaa teknologian vientikieltoa elokuun puoliväliin, kertoo uutistoimisto AFP. Kauppaministeriön mukaan 90 päivän lisäaika tarvitaan, jotta Huawei ja sen kumppanit ehtivät sopeutua määräykseen.

Presidentti Donald Trumpin määräämän kiellon sisältöä ei ole tarkoitus muuttaa. Trumpin hallinto on käytännössä asettanut Huawein kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista tekniikkaa ilman erillistä hyväksyntää. Päätöstä on perusteltu turvallisuussyillä.

Kauppaministeriön asiakirjan mukaan viranomaiset haluavat antaa Huaweille ja sen kumppaneille aikaa muun muassa päivittää ohjelmistojaan ja huolehtia nykyisistä sopimusvelvoitteistaan. Päätös koskee sopimuksia, jotka on tehty ennen viime viikon torstaita.

Kiellolla on arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia myös yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Viime vuonna yhdysvaltalaisyritykset myivät arviolta 11 miljardin dollarin eli liki 10 miljardin euron arvosta komponentteja Huaweille.

Yhdysvalloissa isot teknologiayritykset ovat jo ryhtyneet puntaroimaan määräyksen seurauksia. Ohjelmistojätti Google kertoi noudattavansa määräystä, ja mediatietojen mukaan yhtiö on perunut Huawein Android-lisenssin. Se tarkoittaa, että Huawein älypuhelimissa ei jatkossa olisi valmiina Googlen omia palveluja kuten Gmailia ja Google Mapsia, joihin Android-laitteiden käyttäjät ovat tottuneet Kiinan ulkopuolella.

Trumpin Kiina-politiikka ollut poukkoilevaa

Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhdysvaltalaiset elektroniikkavalmistajat kuten Intel ja Qualcomm ovat viestittäneet työntekijöilleen keskeyttävänsä toistaiseksi tavarantoimitukset Huaweille.

Kiinalaisyhtiö on maailman toiseksi suurin älypuhelinvalmistaja ja maailman johtava verkkolaitteiden valmistaja.

Trumpin hallinto on jo pidempään pyrkinyt rajoittamaan Huawein liiketoimia ja syyttänyt yhtiötä muun muassa teknologiavarkauksista ja yrityksistä vakoilla Yhdysvaltoja laitteidensa avulla.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen kauppasota Kiinan kanssa ei näytä lientymisen merkkejä. Yhdysvallat korotti äskettäin kiinalaistuotteille asetettuja tulleja, kun kauppaneuvottelut eivät tuottaneet ratkaisua.

Trumpin politiikka myös Kiinan suhteen on ollut poukkoilevaa, ja jotkut asiantuntijat ovat epäilleet, perutaanko Huaweita koskevat määräykset lopulta kokonaan.

