Yhdysvalloissa 21-vuotias mies tuomittiin elinkautiseen teinitytön sieppaamisesta ja tämän vanhempien murhaamisesta

Yhdysvalloissa 21-vuotias mies tuomittiin elinkautiseen 13-vuotiaan teinitytön sieppaamisesta ja tämän vanhempien murhaamisesta.

Mies murtautui viime lokakuussa perheen kotiin Wisconsinissa ja tappoi perheen isän ja äidin, jotta hän voisi siepata näiden tyttären, joka oli aiemmin lähtenyt koulubussilla kouluun.

Vangittuna ollutta 13-vuotiasta tyttöä ei onnistuttu löytämään ennen kuin hän pakeni kolmen kuukauden jälkeen.

Tuomitulla 21-vuotiaalla ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen.

Tuomari sanoi oikeusprosessin aikana, että 21-vuotias mies on vaarallisin mies, joka on koskaan kävellyt tällä planeetalla. Tuomari kuvaili miehen olevan paholaisen ruumiillistuma. Tuomarin mukaan ihmiset ovat turvassa vain, jos mies on vankilassa kuolemaansa saakka.

Tuomarin mukaan mies on vaaraksi yhteiskunnalle, koska miehen on epäilty ilmoittaneen vankilassa fantasioivansa useiden tyttöjen kidnappaamisesta ja näiden perheiden tappamisesta.

Oikeudessa 21-vuotias mies pyysi anteeksi rikoksiaan. Hän sanoi, että tekisi mitä tahansa, jos hän voisi peruuttaa tekonsa.

– En välitä itsestäni. Olen vain pahoillani, hän sanoi.

