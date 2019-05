Yhdysvalloissa osoitettu mieltä tiukentuneiden aborttilakien takia

Yhdysvalloissa aborttioikeutta kannattavat ovat osoittaneet mieltä ympäri maata. Mielenosoituksia oli tarkoitus järjestää yhteensä 400 kaikissa 50 osavaltiossa, kertoo aborttioikeutta kannattava StoptheBans-verkkosivusto.

Washingtonissa mieltä osoitettiin korkeimman oikeuden edessä. Paikalla oli satoja ihmisiä.

– Minusta tuntuu, että naisia vastaan on tässä maassa käynnissä todellinen sota, sanoi 63-vuotias Danna Ives-Kimpel.

– En aio pysyä hiljaa, sanoi puolestaan 45-vuotias isä Zak Butterfield.

Mielensosoituksia oli lisäksi muun muassa New Yorkissa, Los Angelesissa, Atlantassa ja Georgiassa.

Keskustelu abortista on käynyt Yhdysvalloissa viime aikoina kuumana, kun monet osavaltiot ovat hyväksyneet kiristyksiä aborttilainsäädäntöön.

Alabaman osavaltiossa hyväksyttiin viime viikolla Yhdysvaltojen tiukin aborttilaki, joka kieltää raskaudenkeskeytyksen myös raiskaus- ja insestitapauksissa. Missourissa puolestaan hyväksyttiin laki, joka kieltäisi raskaudenkeskeytyksen heti kun sikiön sydämenlyönnit kuuluvat. Käytännössä abortti olisi kielletty noin kahdeksannesta raskausviikosta eteenpäin.

STT

