Yhteistyöllä on kannatusta

Euroopan parlamenttiin valitaan tänään uudet jäsenet. Ennakkoäänestyksen perusteella näyttää, että suomalaiset äänestäisivät eurovaaleissa ainakin hieman aiempaa aktiivisemmin.

Hyvästä kehityksestä huolimatta eurovaaleissa jäätäneen kauas eduskunta- ja kuntavaalien äänestysprosenteista, joissa niissäkin on toivomisen varaa.

Eduskuntavaalien jälkimainingeissa eurovaaleista on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tänään nähdään, onko se saanut ihmiset liikkeelle ja ottamaan kantaa koko Eurooppaa koskeviin asioihin.

Aivan kuin aina vaalien alla nytkin on selvitetty puolueiden kannatusta mielipidemittauksilla. Erityisen kiinnostavaksi tilanteen tekee, että eduskuntavaaleista on vain reilu kuukausi.

Samat puolueet ovat asettaneet ehdokkaita molemmissa vaaleissa, mutta ihmiset äänestävät kansallisissa vaaleissa hieman toisin kuin eurovaaleissa.

Mittausten mukaan kokoomus on edelleen eurovaalien suosituin puolue. Se ei ole yllätys, sillä puolue on vahvasti Eurooppa-henkinen, äänestäjät ovat uskollisia, ja parlamentissa se kuuluu suurimpaan ryhmään EPP:hen.

Eurovaaligallupit korostavat toisaalta kokoomuksen vahvaa poliittista asemaa, toisaalta sen hankalaa tilannetta.

Kokoomuksen kannatus laski eduskuntavaaleissa hieman, mutta se pärjäsi silti hyvin. Toiseksi suurimman oppositiopuolueen asema perussuomalaisten takana on kuitenkin tukala, eikä eurovaalimenestyksellä ole juuri käyttöä kotimaan politiikassa.

Tällä viikolla julkaistiin sekä Helsingin Sanomien että Ylen teettämät eurovaaligallupit. Kokoomuksen perässä ovat kannatusmittauksesta riippuen joko perussuomalaiset tai vihreät. Ylen mittauksessa ne olivat käytännössä tasavahvoja.

Helsingin Sanomien mittauksessa SDP oli kolmantena, Ylellä neljäntenä.

Kaikissa EU-maissa tehtyjen vaaliennusteiden mukaan oikeistopopulismi on nousussa vain muutamassa jäsenmaassa. Vaikka perussuomalaisten kannatus on korkealla, kannatusmittausten viesti on, että suomalaisten ylivoimainen enemmistö haluaa Euroopan parlamenttiin voimia, jotka ratkovat maanosan haasteita valtioiden rajat ylittävällä avoimella yhteistyöllä.