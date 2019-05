Ykkössijoitettu Djokovic tähyää tennishistoriaan Pariisissa

Serbian Novak Djokovic tavoittelee tennishistoriaa sunnuntaina alkavassa Ranskan avoimessa mestaruusturnauksessa, mutta ei usko olevansa miesten kaksinpelin suosikki Roland Garros -tennispyhätön massakentillä.

Djokovic hävisi viikko sitten Italian avoimen turnauksen loppuottelussa Rafael Nadalille, ja serbi pitää espanjalaista ykkösnimenä Pariisissakin.

– Nadal on ilman muuta suosikki. Me muut tulemme perässä, Djokovic arvioi turnauksen aattona Nadalia, joka havittelee Ranskan avointen mestaruusmääränsä nostamista tusinaan.

Nadal on voittanut urallaan 17 tenniksen grand slam -turnausta, joihin Ranskan avointen lisäksi luetaan Australian avoimet, Wimbledon ja Yhdysvaltain avoin mestaruusturnaus.

– Minua ei kiinnosta, olenko suosikki. Keskityn siihen, että olo tuntuu hyvältä, ja pelaan hyvin, Nadal sanoi.

Miespelaajista eniten arvovoittoja, 20, on Sveitsin Roger Federerillä, joka tuntuu taas löytäneen pelivireen myös massakentillä. Federer pelaa Pariisissa ensi kertaa vuoden 2015 jälkeen. Viime vuosina hänen keskittymisensä on ollut ruoholla pelattavan Wimbledonin voittamisessa.

– Pelaan hyvää tennistä, mutta riittääkö se parhaiden pelaajien tahtiin. En ole varma, 37-vuotias Federer ennakoi.

Hän on voittanut Ranskan avoimet vain kerran urallaan, kymmenen vuotta sitten.

Erityinen motivaatio

Pääareenansa uusineessa Pariisissa katseet tarkentuvat joka tapauksessa Djokoviciin ja hänen mahdollisuuteensa tehdä historiaa.

Ykköseksi sijoitetusta Djokovicista voi tulla vasta toinen miespelaaja, jolla ovat toisen kerran hallussaan kaikkien grand slam -turnausten mestaruudet yhtä aikaa.

Djokovic pääsi saavutukseen voitettuaan 2016 Pariisissa, ja ennen häntä vastaavaan ”kalenterivuoden grand slamiin” ovat yltäneet Don Budge vuonna 1938 ja Rod Laver 1962 ja 1969.

Viime vuonna Djokovic vei nimiinsä Wimbledonin ja US Openin tittelit, ja tammikuussa Melbournesta heltisi Australian avointen voitto.

– Roland Garrosilla voittamiseen on nyt erityinen motivaatio, Djokovic ennakoi.

Viime vuonna asiat olivat toisin, sillä vamman jälkeen kuntoaan etsinyt Djokovic karsiutui Pariisissa jo puolivälierävaiheessa.

STT

Kuvat: