Espoossa yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa Kehä III:lla, kertoo poliisi.

Onnettomuus sattui Kauklahdessa kello yhden aikoihin aamuyöllä. Poliisin mukaan kyseessä on kahden henkilöauton kolari. Poliisista ei vielä aamuyöllä kerrottu kuolleen ja loukkaantuneen sukupuolia.

Onnettomuuspaikalla on osa kaistoista suljettuna, ja poliisi ohjaa liikennettä. Onnettomuuden syytä tutkitaan.

STT

