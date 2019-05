Yle: Mykkäsen mukaan Isis-leirin naiset pidätetään, jos he palaavat Suomeen

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) vahvistaa Ylelle, että Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin Isis-leirillä on 44 suomalaista. Ylen aiemman kertoman mukaan näistä suomalaisista 11 on naisia ja 33 lapsia.

Mykkäsen mukaan monet leiriin jääneet naiset ovat syvästi radikalisoituneita, eikä heitä olla palauttamassa Suomeen. Jos täysikäiset Suomen kansalaiset palaavat leiriltä Suomeen, heidät pidätetään, toimitusministeristön sisäministeri sanoo.

Mykkänen sanoo Ylelle toivovansa, että naiset tuomittaisiin kansainvälisessä tuomioistuimessa.

”Aikuisille lähtö Syyriaan on ollut oma valinta”

Hallitusneuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on samoilla linjoilla Mykkäsen kanssa. Rinteen mukaan asiaa selvittämään tarvitaan kansainvälinen tuomioistuin. Hän kommentoi asiaa torstaina illalla Ylen tentissä.

Rinne sanoi myös, että Suomen kansalainen on oikeutettu palaamaan riippumatta siitä, mitä ulkomailla on tapahtunut.

Kansainvälisen tuomioistuimen tarpeesta vallitsi puheenjohtajien keskuudessa jonkinlainen yhteisymmärrys. Esimerkiksi keskustan Juha Sipilä, perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja kokoomuksen Petteri Orpo kiirehtivät kuitenkin toteamaan, että aikuisille lähtö Syyriaan on ollut oma valinta eikä heitä toivoteta avosylin takaisin. Lapsille riitti myötätuntoa.

STT

