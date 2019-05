Yle: Syyrialaisella Isis-leirillä on 44 suomalaista, kertovat leirin suomalaisnaiset

Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin Isis-leirillä on 44 suomalaista, kertoo joukko suomalaisnaisia leirillä Yle.

Ylen toimittaja on tavannut leirillä viisi suomalaisnaista, jotka kertoivat haluavansa lastensa kanssa Suomeen. Yhteensä leirillä on naisten mukaan 44 suomalaista, joista 11 on äitejä ja 33 heidän lapsiaan.

Al-Holin leirille kuljetettiin yli 70 000 ihmistä ennen kuin terroristijärjestö Isis menetti viimeisen tukikohtansa Baghuzissa kevään aikana.

https://yle.fi/uutiset/3-10798807

STT