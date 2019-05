Yli 40 vankia kuoli yhteenotoissa Brasilian vankiloissa

Brasiliassa yli 40 vankia on kuollut vankien välisissä yhteenotoissa maanantaina, kertovat maan viranomaiset. Väkivaltaisuuksia on ollut neljässä Amazonasin osavaltion vankilassa Pohjois-Brasiliassa. Viranomaisten mukaan uhrit ovat kuolleet tukehtumalla.

Uutiset uusista kuolonuhreista tulevat vain päivää sen jälkeen, kun 15 vangin kerrottiin kuolleen vankien välisissä tappeluissa Manauksen kaupungin lähellä olevassa vankilassa. Joukkotappelu alkoi sunnuntaina aamupäivällä vierailuajan aikana. Osa yhteenotossa kuolleista sai surmansa teroitettujen hammasharjojen iskuista ja osa kuristettiin.

Brasilin viranomaiset ovat luvanneet lähettää lisää vartioita Amazonasin osavaltion vankiloihin.

Jengiväkivalta ja mellakat piinaavat Brasilian täyteenahdettuja vankiloita. Vuoden 2016 tilastojen mukaan kaltereiden takana Brasiliassa istuu reilusti yli 700 000 vankia, mikä on lähes tuplasti sen verran kuin maan vankiloiden paikkamäärä on. Human Rights Watchin tuoreessa raportissa todetaan, että täyteen ahtaminen ja henkilökunnan alimitoitus tekevät mahdottomaksi säilyttää kontrollia monissa vankiloissa. Tämä taas altistaa vankeja väkivallalle ja jengeihin värväämiselle.

Väkivaltaiset yhteenotot eivät olekaan harvinaisia Brasilian vankiloissa. Tammikuussa 2017 20 tuntia kestänyt vankilakapina vaati 56 ihmisen hengen Anisio Jobimin vankilassa.

Brasiliassa on maailman kolmanneksi eniten vankeja.

