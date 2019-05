Yrittämiseen ja omaisuuteen liittyvät verot syynissä – ”Tulee selväksi, missä siellä on liikkumavaraa, jos on liikkumavaraa”

Hallitusneuvottelut jatkuvat jälleen tänään aamusta. Jo aiemmin viikolla selvisi, että hallitusneuvotteluissa ei ole tulossa valmista vielä tällä viikolla. Hallitusneuvottelujen ohella puolueet on pitänyt tällä viikolla kiireisinä sunnuntain EU-vaalien lähestyminen.

Hallitusneuvottelujen kirikierroksilla talouden voi ennakoida tuottavan tiukkoja vääntöjä. Erityisen herkkää on veroruuvin kanssa, josta etsiskellään paikkausta menolisäyksille.

Hallitusneuvottelijoiden vetäjä Antti Rinne (sd.) sanoi torstaina näyttävän vihdoin siltä, että kaikki neuvottelupöydät ovat saaneet paperinsa sellaiseen asentoon, että ehdotuksista tiedetään lähteä ratkomaan talouspuolta täsmällisemmin. Rinteen mukaan puheenjohtajapöydässä ei tällä hetkellä makaa oikeastaan mikään.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämän päivän pohjalta verotus on edennyt selvästi, tiedetään missä verotuksen suhteen mennään, Rinne sanoi torstaina.

”Tiedetään millaisia elementtejä voidaan liittää”

Rinteen mukaan verotuksessa muut paitsi yritys- ja omaisuusverotus on käyty läpi.

– Tiedetään millaisia elementtejä voidaan liittää verotukseen tulevaisuudessa, niin että talous kasvaa ja työllisyys ei vaarannu verotuksen kautta, eikä myöskään yrittäjyys, Rinne sanoi.

Hän ei kommentoinut, mitä nämä ”elementit” ovat.

Rinne kertoi antaneensa toimeksiannon veroryhmälle, että nyt käydään läpi omaisuuteen ja yrittämiseen liittyvät veromuodot.

– Sillä tavalla, että tulee myös selväksi, missä siellä on liikkumavaraa, jos on liikkumavaraa, Rinne sanoi.

Rinne sanoi toivovansa, että tämä valmistuisi tänään perjantaina.

STT

