24-vuotias konkari Kirmula urakoi kaikki matkat MM-rasteilla

Joensuulaista Kalevan Rastia edustava salolainen Miika Kirmula on valittu odotetusti Suomen MM-joukkueeseen. Suunnistusliitto julkaisi kahdeksan urheilijan joukkueen maanantaina viimeisten näyttökilpailujen jälkeen.

Miesten nelikko on Kirmulan lisäksi Elias Kuukka, Aleksi Niemi ja Topi Syrjäläinen, joka on myös joukkueen ainoa ensikertalainen. Suomen mieskvartetti on todella nuori, sillä Kuukka on 25-vuotias, Kirmula ja Niemi 24-vuotiaita ja Syrjäläinen vasta 21-vuotias.

Naisissa riittää kokemusta senkin edestä, sillä kvartetin muodostavat 28-vuotias Venla Harju, 30-vuotias Marika Teini, tiistaina 32 vuotta täyttävä Saila Kinni sekä 38-vuotias Merja Rantanen, joka lähtee jo kymmenensiin MM-kisoihinsa. Harju, Kinni ja Rantanen olivat viime kauden äitiyslomalla, Harju ja Kinni saivat esikoisensa ja Rantanen kolmannen lapsensa.

Norjan Östfoldissa elokuussa käytävät MM-kisat ovat ensimmäiset maastomatkojen MM-kisat. Ohjelmassa ovat vain keskimatka, pitkä matka ja viesti.

– Lähdemme suhteellisen pienellä joukkueella liikenteeseen, se on uutta tämän maasto- ja sprinttimatkojen MM-kisojen jakamisen myötä, Suomen maajoukkueen päävalmentaja Petteri Kähäri kertoi liiton nettisivuilla.

Suomen naisnelikko saa osallistua kokonaisuudessaan keskimatkalle, sillä Teinillä on kisaan henkilökohtainen lisäpaikka hallitsevana Euroopan mestarina.

Angelniemen Ankkurin kasvatti Kirmula on nimetty ainoana suomalaismiehenä jokaiselle kolmelle matkalle.

MM-joukkue lähtee ensi viikolla Norjaan viimeiselle MM-leirille, jossa ohjelmassa on harjoittelun lisäksi norjalaisten näyttökisat.

– Haemme MM-kartoittajan karttoja treeneihin, jotta saamme mahdollisimman relevanttia harjoitusta. Maastossa kasvusto on rehevämpää kuin edellisellä käynnillämme toukokuussa, joten nyt on nähtävissä, mikä näkyvyys on maastossa MM-kisojen aikaan, Kähäri kertoo.

Aikaa kisojen alkuun on ruhtinaalliset seitsemän viikkoa.

– Urheilijoilla on hyvin aikaa tehdä vielä perusharjoitusta ja valmistautua MM-kisoihin, viilata kuntoa ja pohtia sekä maasto- ja karttakuvioiden kautta, mitä kisoissa tulee vastaan, Kähäri avaa MM-valmistautumista.

Suomen joukkue Norjan MM-kisoihin – Puolet Pyrinnöstä

Naiset:

Venla Harju Tampereen Pyrintö (keskimatka, pitkä matka ja viesti), Saila Kinni Tampereen Pyrintö (keskimatka sekä varalla pitkä matka ja viesti), Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot (keskimatka, pitkä matka ja viesti), Marika Teini Halden SK (keskimatka, pitkä matka ja viesti).

Varalla: Maija Sianoja MS Parma (keskimatka).



Miehet:

Miika Kirmula Kalevan Rasti (keskimatka, pitkä matka ja viesti), Elias Kuukka Tampereen Pyrintö (pitkä matka ja viesti sekä varalla keskimatka), Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö (keskimatka ja viesti), Topi Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat (keskimatka).

Varalla: Akseli Ruohola MS Parma (pitkä matka), Olli Ojanaho Helsingin Suunnistajat (viesti).

MM-kisojen ohjelma:

13.8. keskimatkan karsinta

14.8. pitkä matka

16.8. keskimatkan finaali

17.8. viesti