Aarnio aikoo ilmoittautua itse vankilaan, asianajaja kertoo – ”Lopputulema on suuri pettymys”

Kymmenen vuoden vankeustuomion hovioikeudessa saaneen Jari Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi luonnehtii oikeudenkäynnin lopputulemaa pettymykseksi.

– Kun Aarnio on sanonut, ettei ole syyllistynyt rikoksiin, lopputulema on suuri pettymys. Mutta nyt täytyy rauhassa lukea tuomio ja keskustella siitä päämiehen kanssa, että onko siellä ja missä määrin sellaisia asioita, joista voisi olla valituslupaa hakea.

Korkein oikeus (KKO) ei ota hovioikeuden ratkaisuja käsiteltäväkseen automaattisesti. KKO voi ottaa ratkaistavaksi esimerkiksi sellaisia asioita, joissa tarvitaan oikeudenkäyttöä ohjaavaa ennakkopäätöstä. Valtaosa valitusluvista myönnetään tällä perusteella, mutta valituslupa voidaan myöntää myös muun painavan syyn perusteella tai jos oikeudenkäynnissä esimerkiksi on tehty sellainen virhe, jonka perusteella ratkaisu pitäisi purkaa.

Leppiniemi ei lähde vielä arvioimaan sitä, mikä tällainen peruste voisi olla, koska hän ei ole vielä ehtinyt muiden töiden takia tutustua tuomioon. Hän toteaa, että juttu on monella tapaa poikkeuksellinen ja valtavan laaja.

– Tämä on ollut toki puolustukselle työläs juttu. Isossa jutussa ylipäätänsä pitää miettiä niitä kysymyksiä, mitkä valituslupakynnyksen voisivat ylittää.

Hänen mukaansa jutun laajuus huomioon ottaen kuusi vuotta kestänyt prosessi ei ole epänormaalin pitkä.

– Valitettavasti laajoissa jutuissa kuusi vuotta ei vielä ole poikkeuksellista. Meillä on paljon laajoja juttuja, joissa hovioikeustuomioon kuluessa on kulunut kuusi vuotta tai enemmänkin. Se tässä on kovin poikkeuksellista, että koko ajan on tehty lisätutkintaa.

Aarnio on jo istunut jopa yli puolet tuomiosta

Leppiniemi on päätynyt samaan laskelmaan kuin syyttäjät. Hänen mukaansa Aarnio on istunut noin kolme ja puoli vuotta vankeudessa, josta ison ajan eristyksissä.

– Kun puolet määrästä pitää istua, niin Aarniolla on noin kolme vuotta jäljellä. Siinä on erinäköisiä mahdollisuuksia koevapauteen siellä rangaistuksen lopussa. Eli esimerkiksi niin sanottuun pantarangaistukseen.

Leppiniemen mukaan muun muassa viidestä törkeästä huumausainerikoksesta tuomion saanut Aarnio on ilmoittanut, ettei aio pakoilla lain kouraa.

– Hän on kertonut, että ilmoittautuu itse vankilaan.

