Ainakin 25 taistelijaa kuoli Talebanin hyökkäyksessä rauhanneuvotteluiden alla Afganistanissa

Ainakin 25 hallitusta tukevien joukkojen taistelijaa on kuollut Talebanin hyökkäyksessä Pohjois-Afganistanissa, kertovat viranomaiset. Puolustusministeriön edustajan mukaan isku tapahtui varhain aamulla, kuin taistelijat yrittivät pelastaa talebanien piirittämiä sotilaita.

Hyökkäyksen kerrotaan kestäneen lähes kuusi tuntia. Taleban on ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Paikalliset taistelijaryhmät tekevät usein yhteistyötä Afganistanin ylityöllistettyjen joukkojen apuna.

Taleban ja Yhdysvallat aloittivat tänään tuoreet rauhanneuvottelut Qatarin pääkaupungissa Dohassa, kertoo Talebanin edustaja. Neuvottelut ovat osapuolten seitsemäs yritys saada päätös Yhdysvaltain pisimmäksi sodaksi kuvaillulle konfliktille.

Neuvotteluissa neljä pääaihetta

Jos sopimukseen päädytään, voisi sitä seurata yhdysvaltalaisten joukkojen maasta vetäminen 17 vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvallat lähetti ensimmäistä kertaa sotavoimiaan Afganistaniin.

Vastakauppana Yhdysvallat vaatii Talebania varmistamaan sen, ettei maasta tule enää toistamiseen turvasatamaa väkivaltaisille ääriryhmille. Näin kerrotaan tapahtuneen al-Qaidan kohdalla ennen New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskuja.

Neuvotteluiden keskiössä on neljä aihetta: terrorismin vastaiset toimet, ulkomaisten joukkojen läsnäolo Afganistanissa, maan sisäinen vuoropuhelu ja pysyvä tulitauko.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat aiemmin sanoneet toivovansa tuloksia neuvotteluista ennen Afganistanin presidentinvaaleja, joita on jo siirretty kahteen otteeseen. Nyt vaalit on suunniteltu syyskuulle. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili yllättäen Afganistanissa ja toivoi rauhansopimusta solmittavaksi ennen syyskuun alkua.

STT

Kuvat: