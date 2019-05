Alaikäiset eivät voi jatkossa solmia avioliittoja poikkeusluvallakaan

Alaikäisten avioliittojen poikkeuslupamenettely kumotaan. Lainmuutos tulee voimaan tänään. Jatkossa vain 18 vuotta täyttäneet voivat solmia avioliiton.

Ennen oikeusministeriö on avioliittolain mukaan voinut myöntää erityisestä syystä alle 18-vuotiaalle luvan avioitua.

Menettelystä luopumisen taustalla on tarve huolehtia lapsen edusta.

Poikkeuslupahakemusten määrä on viime vuosina vaihdellut kymmenestä kolmeenkymmeneen. Oikeusministeriön mukaan alle 17-vuotiaille myönnettyjen lupien perusteena on ollut raskaus.

Alaikäisten avioitumismahdollisuudesta on luovuttu viime vuosina muun muassa muissa Pohjoismaissa. Suomessa poikkeuslupamenettelystä luopumista on kannattanut muun muassa Kirkkohallitus, jonka mukaan lainsäädännön pitäisi ennaltaehkäistä lapsiavioliittoja.

STT