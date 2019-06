Alkoholittomia baareja avataan Lontoossa ja New Yorkissa – Suomen yökerhojätti epäilee, riittäisikö asiakkaita

Kokonaan alkoholittomat baarit kasvattavat suosiotaan maailmalla. Yhdysvalloissa alkoholittomia baareja on avautunut New Yorkin lisäksi muutamaan muuhunkin kaupunkiin, ja esimerkiksi Redemption-ketjulla on Lontoossa kolme alkoholitonta ravintolaa.

Irlannin pääkaupungissa Dublinissa avattiin toukokuun alussa maan ensimmäinen ”kuiva pubi” Virgin Mary, jossa virtaa viini, olut ja näyttävät drinkit – tosin alkoholittomina versioina. Vastaanotto on ollut hyvä, sillä väkeä tungeksii paikkaan myös arki-iltoina.

Virgin Mary noudattaa tavallisten pubien aukioloaikoja ja pyrkii siten tekemään pesäeroa kahviloihin ja mehubaareihin. Alkoholittomat drinkit eli mocktailit valmistuvat laadukkaista aineksista ja päätyvät yhden jos toisenkin kävijän Instagram-kuviin.

Tyypillistä uusille alkoholittomille baareille on, että niiden tarkoituksena ei ole profiloitua absolutistien paikkoina. Ennemminkin tarjotaan kenelle tahansa mahdollisuus iltaan, jonka aikana nautitaan laadukkaita juomia ilman krapulan vaaraa.

Suurkaupungeissa riittää asiakkaita

Voisiko sama konsepti toimia myös Suomessa? Yrittäjiä ei ainakaan vielä ole tungokseksi asti. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRalla ei toistaiseksi ole tietoa pelkästään alkoholittomiin juomiin keskittyvistä baareista Suomessa.

Muutaman vuoden kuluttua ensimmäinen kokonaan viinaton baari on totta myös Suomessa, veikkaa yökerhojen liiketoimintajohtaja Eemeli Nurminen ravintolakonserni NoHo Partnersista. Konserni omistaa pääkaupungissa muun muassa Ravintola Teatterin, Löylyn ja Henry’s Pubin sekä useissa kaupungeissa toimivan Viihdemaailma Ilonan.

Nurminen sanoo, että ravintola-alan megatrendit lähtevät liikkelle New Yorkin ja Lontoon kaltaisista suurkaupungeista.

– Siellä on massaa ja volyymia niin paljon, että tällaiselle nousevalle trendille riittää asiakkaita. Kun tullaan Helsinkiin, asukasmäärä tippuu tosi paljon, puhumattakaan muista Suomen kaupungeista.

Nurminen arvelee, että Suomen ravintola-ala seuraa ensin jonkin aikaa konseptin menestymismahdollisuuksia maailmalla.

– Kun sieltä lähdetään tulemaan tänne päin hieman pienempiin kaupunkeihin ja Ruotsiin ja nähdään menestymistä siellä, ehkä sen jälkeen alkoholittomat baarit tulevat myös tänne.

Kehitys samaa kuin kasvisruoassa

Alkoholittomien juomaversioiden suosio on jo jonkin aikaa ollut kasvussa myös kotimaan markkinoilla. Nurminen huomauttaa, että kun muutama vuosi sitten halusi tilata ravintolassa alkoholittoman oluen, tarjolla oli todennäköisesti vain yksi merkki.

– Nyt melkein jokaisella isolla brändillä on nollaolut. Meillä on jo standardi, että cocktail-listoissa ovat mukana myös mocktailit.

Dublinin Virgin Mary -baarissa voi nauttia tumman ja kermaisen jääkahvijuoman, joka muistuttaa ulkonäöltään Guinness-olutta ja joka kaadetaan tuoppiin hanasta samaan tyyliin kuin kuuluisa irlantilaisolutkin.

Getaway-baarissa New Yorkin Brooklynissa juomalistalta löytyy muun muassa Smallbluff-drinkki, jonka ”terästys” on peräisin alkoholittomasta viinasta.

Nurminen vertaa kehitystä siihen, kuinka kasvisvaihtoehdot ovat hiljalleen yleistyneet ravintoloiden ruokalistoilla. On tullut härkiksen ja nyhtökauran kaltaisia tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin lihaproteiinit ja joita käytetään kuin jauhelihaa.

– Samaan tyyliin alkoholittomat tisleet tehdään maistumaan alkoholille, olivat ne sitten olutta, viiniä tai giniä. Näin rakennetaan siltaa alkoholittomaan vaihtoehtoon.

Floppejakin on

Vaikka ravintolakonsepti on aiheuttanut maailmalla innostusta, esimerkkejä epäonnistumisestakin on. Uuden-Seelannin Aucklandissa avattiin alkoholiton baari vuonna 2015, mutta sen taival jäi vain viiden viikon mittaiseksi.

NoHo Partnersin Nurminen arvelee, että Suomessa menestyy toistaiseksi hybridimalli: ravintola jossa alkoholittomat vaihtoehdot voivat olla vahvasti esillä mutta josta löytyy se toinenkin vaihtoehto.

Nurminen uskoo, että alkoholittomat baarit eivät ole ohimenevä ilmiö vaan ovat tulleet jäädäkseen. Ne ovat osa hyvinvointibuumia, jossa pidetään itsestä huolta, liikutaan ja syödään terveellisesti.

– Jos mietitään kulutustottumuksia, alkoholin käyttömäärät vähenevät ja vaaditaan enemmän laatua. Uskon kuitenkin, että sosiaaliselle kanssakäymiselle on tilaa, ja siihen alkoholittomat baarit varmasti osuvat hyvin.

Lähteinä myös AFP ja BBC.

http://www.bbc.com/capital/story/20190510-can-you-have-any-fun-at-a-bar-with-no-booze

STT

Kuvat: