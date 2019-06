Alma Media ulkoistaa lehtiensä varhaisjakelun Postille Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Posti tekee paluuta vahvaksi toimijaksi sanomalehtien varhaisjakelussa. Torstaina Alma Media ilmoitti ulkoistavansa lehtijakelunsa Postille Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Alman jakelusta Postille siirtyy ensi vuoden alussa noin 800 työntekijää. Alma Media julkaisee alueilla esimerkiksi Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa.

Alma kirjaa kaupasta noin kahdeksan miljoonan myyntivoiton, ja arvioi säästävänsä ulkoistuksella 5-6 miljoonaa euroa vuosittain.

Postin jakelupalveluista vastaava johtaja Risto Savikko kertoo STT:lle, että yhtiön osuus sanomalehtien varhaisjakelusta on kaupan myötä yli 60 prosenttia.

– Näemme tämän hyvin merkittävänä juttuna. Paperiselle, erityisesti aamulla jaetulle lehdelle on kysyntää. Tietylle kohderyhmälle sillä voi olla kysyntää vielä vuoden 2030 jälkeenkin, kun paperisen lehden hinta saadaan pidettyä kohtuullisena, Savikko toteaa.

Lehtitalojen jakeluyhtiöt söivät postin osuutta

Posti hakee kasvua varhaisjakelusta. 2010-luvulla yhtiön osuutta on syönyt lehtien jakelun siirtyminen lehtitalojen omien yhtiöiden tehtäväksi.

Kehityksen suunta voi Postin Savikon mukaan olla kääntymässä. Vuonna 2017 Posti osti Kaakon Viestinnän varhaisjakelun, ja torstaina julkistettu Alma-kauppa vie yhtiön markkinaosuuden liki 2010-luvun alkua.

Tällä hetkellä Postissa työskentelee noin 2 300 jakajaa. Savikon mukaan Postilla on paras mahdollisuus ”pitää printtilehti kilpailukykyisenä”.

– Kun kaikilla on laskevien volyymien myötä tuskaista pitää kannattavuutta ja saada työvoimaa, niin tässä tilanteessa meidän mahdollisuutemme rakentaa tulevaisuutta on aika monessa paikassa havaittu parhaimmaksi, Savikko sanoo.

Tuottavuutta Posti hakee mittakaavaeduilla ja lehtitalojen kanssa päällekkäisten toimintojen karsimisella. Tulevaisuudessa tietyillä alueilla voi Savikon mukaan tulla harkittavaksi myös varhais- ja päiväjakelun yhdistäminen. Päiväjakelussa kulkevat esimerkiksi kirjeet.

STT

Kuvat: