Altavastaaja Andy Ruiz tyrmäsi Anthony Joshuan MM-ottelussa

Andy Ruiz on yllättänyt Anthony Joshuan ammattinyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruusottelussa New Yorkin Madison Square Gardenissa. Yhdysvaltalainen Ruiz tyrmäsi britti Joshuan ottelun seitsemännessä erässä.

Joshualla oli hallussaan WBA-, IBF-, WBO- ja IBO-liittojen mestaruusvyöt, jotka nyt siirtyvät Ruizille.

Ruiz lähti otteluun altavastaajana, mutta käytti Joshuaa kanveesissa jo kaksi kertaa kolmannessa erässä. Joshua tipahti kolmannen kerran seitsemännessä erässä. Myöhemmin samassa erässä hän putosi neljännen kerran eikä enää noussut kanveesista.

Joshua oli voittanut kaikki 22 aiempaa ammattilaisotteluaan. Ruizilla on nyt 33 voittoa ja yksi tappio.

