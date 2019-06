Lavatanssit Somerniemen Ämyrillä pääsivät toukokuussa hyvään vauhtiin, joka kiihtyy kohti juhannusta. Esiintyjien hankinnasta vastaava Somerniemen VPK:n puheenjohtaja Marko Sirro on erityisen tyytyväinen tanssilavan kolmipäiväisen juhannuksen artistikattaukseen.

Perjantaina 21. kesäkuuta lavalle nousee jo yli 40 vuotta lavoja kiertänyt Lasse Hoikka & Souvarit. Souvarit ovat lavakansan kestosuosikkeja. Yhtye esiintyy Ämyrillä myös heinäkuun lopulla. Molemmille keikoille on jo myyty lippuja ennakkoon.

Aattoillan toinen tanssiorkesteri on Lemmenlautta, joka on uusi, iskelmän ja tanssimusiikin nimeen vannova yhtye, jonka mottona on esittää humppaa rockasenteella.

Juhannuspäivänä Ämyrin lavalle nousevat Laura Voutilainen ja Antti Ketonen, joka keikkailee sooloartistina iskelmäyhtye Neljänsuoran jäätyä tauolle. Lauantaina Ämyrillä soittaa myös viisimiehinen tanssiorkesteri Henkka & Kulkurit. Iskelmäkansaa vuodesta 2002 tanssittanut yhtye lopettaa tämän kesän jälkeen.

Sunnuntaina juhannuksen jatkoilla Ämyrin iltapäivätansseja tahdittaa keikkalavojen veteraani Teuvo Oinas, joka on vuoden 1986 Tangokuninkaan tittelin jälkeen palkittu Suomen parhaana tanssisolistina vuonna 2005.

Tänään Ämyrillä esiintyy Tomi Markola ja myöhemmin kesällä muun muassa Nina Åkerman, Marita Taavitsainen, Saija Tuupanen, Eija Kantola, Heidi Pakarinen, Janne Tulkki, Teemu Roivainen, Finlanders, Pekkaniskan Pojat, Yölintu sekä Taikakuu, joka näyttää Sirron mukaan perineen Neljänsuoran manttelin.

– Esiintyjät ovat kukin omanlaisiaan ja erilaisia, kuten pitääkin, hän huomauttaa.

Vuonna 1952 avatun Ämyrin tanssilavan tuotolla pyöritetään Somerniemen VPK:ta. Koko tanssilavan toiminta on tällä kaudella VPK:n käsissä ravintolapalveluja myöten.

– Ensimmäistä kertaa VPK:n historiassa sen nimiin on hankittu alkoholiluvat. Päätimme kokeilla ravintolan pitämistä omin voimin, koska talkoolaisia löytyi riittävästi. Syksyllä näkee, kannattiko, Sirro sanoo.

Hän huomauttaa, että ratkaisu helpottaa esimerkiksi pullakahvien yhdistämistä juhannussunnuntain lipunhintaan, kun välissä ei ole yrittäjää.

Ravintolasta vastaa Irina Ojala-Sirro mukanaan runsaan kymmenen talkoolaisen joukko. Kaikkiaan Ämyrin toiminnassa on viitisenkymmentä talkoolaista. Marko Sirro toteaa, että isossa rakennuksessa riittää kunnostettavaa vuosittain. Viime kesän jälkeen lavalle on tehty vaaleapintaiset sisäseinät ja uusittu samalla seinustoja kiertävät penkit.

– Äänentoisto kaiutinsysteemeineen uusittiin jo vuosi sitten, joten bändien tarvitsee tuoda vain soittimensa.

Ääni kuuluu tasaisesti koko lavalla, kun tanssisalissa on useita kaiuttimia. Lisäksi niitä on kahvilassa ja terassilla.

Somerniemen VPK perustettiin vuonna 1940. Parhaillaan yhdistyksessä toimii 22 vapaapalokuntalaista. Nuoriso-osastossa kasvaa viitisentoista uutta.

Ämyrillä (Salkolantie 77, Somerniemi) tanssitaan kesällä lauantaisin ja sunnuntaisin. Juhannuksen jälkeen myös torstaisin. Lauantain tanssilippu maksaa 17 euroa, torstain 16 euroa ja sunnuntain 10 euroa.