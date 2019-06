Antti Rinteen hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 113-75

Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 113-75. Tyhjiä ääniä ei annettu. Poissa oli 11 edustajaa.

Antti Rinteen (sd.) hallitus antoi tiistaina eduskunnalle tiedonannon hallitusohjelmasta. Hallitusohjelmaa ruodittiin perusteellisesti eduskunnan suuressa salissa tiistaina ja keskiviikkona. Keskustelun aikana oppositiopuolueet perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit kukin esittivät epäluottamusta uudelle hallitukselle.

Viime viikolla nimitetyn hallituksen odotettiin selviävän äänestyksestä selkein lukemin, sillä hallituspuolueilla eli SDP:llä, keskustalla, vihreillä, vasemmistoliitolla ja RKP:llä on eduskunnassa yhteensä 117 kansanedustajaa.

Oppositiopuolueet ovat tiukasti arvostelleet hallitusohjelmaa viime päivien eduskuntakeskustelussa. Perussuomalaiset on kritisoinut hallitusta muun muassa asumisen ja autoilun kustannusten lisäämisestä, kokoomus taas on moittinut hallituksen talouslinjaa höttöiseksi ja vaatinut hallitusta pikaisesti esittämään toimia työllisyyden parantamiseksi.

Hallituksen luottamuksesta äänestettiin kello 14 alkaneessa täysistunnossa.

STT

