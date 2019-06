Äänitaiteilija Antti Tolvi on pienestä asti pitänyt korvansa auki ja kuunnellut tarkkaan. Maatilalla Paneliassa varttunut mies on tehnyt musiikkia koko ikänsä. Hän kiinnostui jo varhain kokeellisesta musiikista, jota hän on sittemmin jalostanut ääni-installaatioiksi.

– Muistan, miten kymmenvuotiaana seisoin kotitilani pihalla ja kuuntelin puintiajan ääniä traktoreista, puimureista ja kuivureista. Meillä oli Ford, joka vihelsi, Tolvi kertoo.

– Ääni on aina kutittanut minua. Se vaikuttaa ja kiinnostaa. Toisia kutittaa visuaalisuus, toisia makuaisti, toisia liike. Minä nautin äänten kanssa työskentelystä.

Tolvi tekee paljon kenttänauhoituksia ja prosessoi niitä teoksiinsa. Esimerkiksi paperin rapinaa voi äänittää ja soittaa sitä eri volyymeilla.

– Käytän kaikkia ääniä, mitä kuulen!

Tolvi korostaa, että kaikkialla maailmassa tapahtuu ja niin myös Paneliassa, kun vain löytää oman tekemisensä.

– Ei tarvitse mennä New Yorkiin. Vanhemmat veljeni soittivat ja itsekin olin bändissä basistina. Porin seutu oli otollinen kasvualusta. Siellä toimivat muun muassa bändit Circle ja Deep Turtle. Hyvistä esikuvista on ollut apua.

Nykyään Tolvi soittaa melkein mitä tahansa elektronisesta musiikista gongeihin. Hän tuottaa ääntä vaikka kodinkoneista.

– Teimme Barker teatteriin Turkuun koreografi Sandrina Lindgrenin kanssa Sielunmessun pölynimureille . Mukana oli neljä tanssijaa, kahdeksan hengen kuoro ja 16 pölynimuria.

Tolvi on säveltänyt musiikkia myös traktoreille ja tekee parhaillaan ystävänsä Tero Niskasen kanssa äänitaideteosta neljälle autolle.

– Suunnittelen sävellystä myös moottoriveneille ja imurihommaa aion jatkaa.

Tolvin ääni-installaatiot ovat myös visuaalisia. Hän on jo pitkään yhdistellyt ääneen valoa ja tehnyt esimerkiksi led-valoilla valopatsaita. Valojen lisäksi Tolvi aikoo yhdistää ääniin tuoksuja ja kertoo alkavansa työstää tuoksupanosten lataamista imuriin.

– Haluan kokeilla ja laajentaa tekemistäni. Äänen tuottaminen tursuaa nyt joka suuntaan. Heilun musiikin ja äänitaiteen rajapinnassa.

2000-luvun alussa Tolvi matkusti talveksi Intiaan opiskellakseen itsenäisesti pohjoisintialaista klassista musiikkia.

– Se on harrastukseni ja intohimoni. Musiikin tekijänä haluaisi aina ymmärtää, mutta se on kuin savua, josta en saa kiinni, koska se on niin sidoksissa sikäläiseen kulttuuriin.

Äänitaiteen tekemisen lisäksi Tolvi ohjaa meditaatiota Turun ja Salon seudun joogasaleilla ja aikuisopistossa.

– Tärkeä työllistäjä on myös lastenteatteri, jota olen tehnyt Paula Vesslinin kanssa. Viimeisin esityksemme on Keijusirkus ja nyt alamme työstää uutta.

Taiteilijan toimeentulo kertyy keikkapalkkioista, opetustyöstä ja apurahoista. Lisäksi Tolvi on koneenkäyttäjänä Kemiön elokuvateatterissa.

Antti Tolvi päätyi puolisonsa, taiteilija Laura Naukkarisen kanssa Kemiönsaaren Kiilaan 14 vuotta sitten, kun pariskunta halusi muuttaa maalle. Tarkoitus oli etsiä taloa Paraisilta, mutta Tolvi päätyi ystäviensä vanavedessä Kiilaan ja viihtyy hyvin. Kylässä asuu parikymmentä ihmistä.

Tolvi nauraa harrastavansa talon kunnostusta ja puutarhanhoidon laiminlyöntiä. Omista omenista syntyy siideriä.

– Naapuruston seitsemässä talossa tehdään siideriä ja joskus meillä oli pienet siiderifestivaalitkin

Antti Tolvi esiintyy kesän aikana muun muassa Sideways -festivaalilla Helsingissä 8.6., Kiilan Äänipäivillä Kemiönsaaressa 15.6., Västanfjärdin Kalkholmenissa 21.7., Tanskassa Fanø Free Folk Festivaalilla 27.7. ja Norpas Festivaaleilla Taalintehtaalla 4.8. Turun B Galleriaan hän tekee ääni- ja valoinstallaation 20–21.6.

ÄÄNITAITEILIJA

Antti Tolvi

Itseoppinut säveltäjä, äänitaiteilija, esiintyjä ja meditaatio-ohjaaja syntyi Paneliassa 3.6.1977.

Asunut 14 vuotta Kemiönsaaren Kiilan kylässä.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta.

Soittanut yli 300 konserttia eri puolilla maailmaa.

Julkaissut 13 soololevyä ja ollut mukana yli 50 levyllä soittajana tai säveltäjänä.

Tehnyt viime vuosina useita äänitaideinstallaatiota gallerioihin ympäri Suomea.

Tehnyt myös tanssi-, elokuva- ja nukketeatteritaiteen projekteja.

Järjestänyt äänitaiteeseen ja kokeelliseen musiikkiin keskittyvää festivaalia Kiilan Äänipäivät Kemiönsaarella vuodesta 2014.

Teeharrastaja valmistaa myös siideriä.

Suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja valmistunut keruutuoteneuvojaksi.

Kiilan Äänipäivät on Antti Tolvin kotikyläänsä perustama kokeellisen musiikin ja äänitaiteen festivaali, joka pidetään tänä kesänä kuudetta kertaa.

– Olen buukannut sellaisia esiintyjiä, joita haluan itse nähdä!

Taiteellinen johtaja antaa artisteille vapaat kädet. Nämä tekevät parhaansa silloin, kun saavat tehdä, mitä haluavat. Ohjelmistossa kuullaan kokeellisen musiikin lisäksi muun muassa modernia klassista, kun sellisti Juho Laitinen esiintyy.

Westersin puutarhakahvila on Kiilan Äänipäivien pääpaikka, mutta tapahtuma levittäytyy eri puolille kylää.

– Täällä on helppo toimia, sillä tunnen kaikki kyläläiset ja kylän mahdollisuudet: konsertteja on ollut rannalla, metsässä, pelloilla, konehallilla ja omassa puutarhassakin. Kaikkialle on lyhyt matka, joten kävelemme porukalla konserttipaikalta toiselle.

Ensimmäisillä Äänipäivillä oli viitisenkymmentä osallistujaa. Sittemmin yleisömäärä on kolminkertaistunut, mutta massatapahtumaksi Äänipäivistä ei ole.

– Tapahtuma voi vielä vähän kasvaa, mutta kovin suurta festaria kylä ei pysty vetämään.

Tolvi on saanut tapahtumaan varten apurahaa Taiteen edistämissäätiöltä, Suomen Kulttuurirahastolta ja Kemiönsaaren kunnalta.

– Pääosassa on taide, yhteisöllisyys, mukava paikka, hyvä ruoka ja sauna.

Kiilan Äänipäivät 15.6. kello 14–22. Liput 10 ja 15 euroa. Esiintyjinä Felicity Mangan Australiasta & Christina Ertl-Shirley Saksasta, Ragnhild May & Kristoffer Raasted Tanskasta, Juha Valkeapää & Juhani Liimatainen, Juho Laitinen, Trivial Zero, Tero Niskanen & Antti Tolvi feat. Marja Ahti, Tytti Arola, Hanna Klén ja Lau Nau.