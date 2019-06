Applen tunnettu design-johtaja jättää yhtiön ja perustaa oman firman

Teknologiayhtiö Applen avainhenkilöihin kuuluva design-johtaja Jony Ive jättää tehtävänsä ja perustaa oman firman, yhtiö kertoi torstaina. Ive on ollut avainroolissa kehittämässä iPhonea ja muita Applen tuotteita.

Brittiläissyntyinen Ive lähtee yhtiöstä myöhemmin tänä vuonna ja muodostaa itsenäisen design-yrityksen, yhtiö kertoi tiedotteessaan. Apple sanoo lukeutuvansa uuden yrityksen tärkeimpiin asiakkaisiin.

Applen mukaan Ive toteuttaa vastedes ”henkilökohtaisia projekteja”, mutta tekee myös läheistä yhteistyötä Applen kanssa.

Ive on työskennellyt Applessa vuodesta 1992 lähtien ja vastannut myös iPadien ja Macbookin suunnittelusta.

– Jony on ainutlaatuinen hahmo design-maailmassa ja hänen rooliaan Applen elpymisessä ei voi liioitella, sanoi Applen toimitusjohtaja Tim Cook tiedotteessa.

Ive oli myös Applen entisen toimitusjohtajan Steve Jobsin keskeinen kumppani, jota Jobs on kehunut vuolaasti.

– Jos minulla olisi henkinen kumppani Applessa, se on Jony, hän sanoi Walter Isaacsonin kirjoittamassa elämänkerrassa.

Apple elää murroskautta

Ive sanoo olevansa ylpeä Applen design-tiimistä, joka on hänen mukaansa vertaansa vailla.

– Tänään se on vahvempi, energisempi ja lahjakkaampi kuin kertaakaan Applen historiassa, hän ylisti.

Apple elää parhaillaan murroskautta, ja huhtikuussa sen vähittäiskaupasta vastaava johtaja Angela Ahrendts jätti tehtävänsä. Yhtiö kärsii iPhonejen myynnin laskusta ja on yrittänyt kehittää tilalle uusia lippulaivatuotteita säilyttääkseen asemiaan markkinoilla.

Ive ei saa ainakaan heti uutta seuraajaa, vaan tehtäviä jaetaan design-tiimin vetäjien Evans Hankeyn ja Alan Dyen vastuulle.

https://www.apple.com/newsroom/2019/06/jony-ive-to-form-independent-design-company-with-apple-as-client/

STT

Kuvat: