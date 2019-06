Australia sallimassa kahdeksan Isis-lapsen paluun maahan

Australia on sallimassa kahdeksan niin sanotun Isis-lapsen paluun Australiaan, kirjoittaa muun muassa Guardian.

Lapset on haettu pois Syyriassa sijaitsevilta pakolaisleireiltä. Kaikki ovat suuntaamassa Australiaan, mutta turvallisuussyistä tarkempia tietoja heidän olinpaikastaan ei annettu.

Lapsista viisi on australialaisen Isis-taistelijan Khaled Sharroufin perheenjäseniä. Sharrouf nousi maailmanlaajuisesti otsikoihin valokuvasta, jossa hänen pieni poikansa pitelee irti leikattua päätä.

Australian pääministeri Scott Morrison on vahvistanut tiedon lasten pelastamisesta.

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/jun/24/children-isis-terrorist-khaled-sharrouf-return-australia-removed-syria?CMP=soc_567&fbclid=IwAR2RuvipYFyQ-vskLdoIn-80_kE7ArEeSdedISvEqdW7Vxk64fRucndWipE

STT

