BBC: Britannian Boris Johnson ei usko hetkeäkään, että maa lähtee EU:sta ilman sopimusta

Britannian konservatiivien puheenjohtajaksi tähtäävä Boris Johnson ei usko hetkeäkään, että Britannia lähtee Euroopan unionista ilman sopimusta, vaikka hän itse mielellään tekisi niin.

BBC:lle haastattelun antanut Johnson sanoo, että EU:n kanssa on mahdollista saada aikaan uusi sopimus ennen lokakuun loppua, sillä poliittinen maisema on Britanniassa muuttunut.

Britannian on tarkoitus lähteä Euroopan unionista 31. lokakuuta mennessä. Brexit-sopimus on hylätty jo kolme kertaa maan parlamentissa.

Kisaa konservatiivien puheenjohtajan paikasta käydään parhaillaan. Johnson on tällä hetkellä kisan todennäköisin voittaja ja näin ollen myös todennäköinen tuleva pääministeri.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48751527

STT