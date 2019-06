Bolton ihmettelee Iranin vaikenemista USA:n neuvottelutarjouksesta, Iranin mukaan USA valehtelee

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton ihmettelee Iranin vaikenemista Yhdysvaltojen esittämän neuvottelutarjouksen suhteen. Boltonin mukaan Iranin hiljaisuus on ”korviahuumaavaa”.

– Presidentti Donald Trump on pitänyt ovea auki todellisille neuvotteluille, Bolton kertoi.

Yhdysvallat määräsi eilen pakotteita muun muassa Iranin ylimmälle johtajalle ajatollah Ali Khameneille ja ulkoministeri Mohammad Javad Zarifille. Iranin ulkoministeriön mukaan pakotteet sulkivat diplomatian tien pysyvästi Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.

– Hedelmättömien pakotteiden määrääminen Iranin ylintä johtajaa ja ulkoministeriä vastaan katkaisee lopullisesti diplomatian tien Trumpin epätoivoisen hallituksen kanssa, ulkoministeriön edustaja Abbas Musavi tviittasi.

Iranin presidentti Hasan Ruhani sanoi, että pakotteiden asettaminen osoittaa Yhdysvaltojen valehtelevan sen neuvotteluhalukkuudesta.

– Asetatte pakotteita ulkoministerille samalla kun ehdotatte neuvotteluja? On selvää, että valehtelette, Ruhani kommentoi TV-haastattelussa osoittaen sanansa Yhdysvalloille.

Kiina vaatii malttia

Trump on kommentoinut aiemmin, että ajatollah Ali Khamenei on viime kädessä vastuussa maailman tilaa horjuttavista Iranin toimista. Presidentti painotti, että Iran ei tule milloinkaan saamaan ydinasetta.

Trumpin mukaan Yhdysvallat jatkaa paineen lisäämistä Irania vastaan. Hän totesi, että Iranin vastatoimista riippuu, poistetaanko pakotteet ”huomenna vai vuosien päästä”. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei kuitenkaan tavoittele konfliktia.

Kiina vaatii uusien Iran-pakotteiden määräämisen jälkeen malttia sekä Yhdysvalloilta että Iranilta.

– Emme usko, että maksimaalisen paineen lisääminen auttaa ratkaisemaan ongelmaa, sanoi ulkoministeriön edustaja Geng Shuang Pekingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Faktat ovat osoittaneet, että näillä toimenpiteillä on ollut päinvastainen vaikutus, ja ne ovat pahentaneet alueellista levottomuutta.

STT

