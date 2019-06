Boris Johnson kontrolloisi Britannian työperäistä maahanmuuttoa Australian tapaan

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson kertoo haluavansa maahan Australian mallia muistuttavan pisteytykseen perustuvan maahanmuuttojärjestelmän.

Johnson sanoi olevansa avoin ulkomaiselle osaamiselle ja maahanmuutolle, mutta sen täytyy olla kontrolloitua. Australia edellyttää, mutta työperäisten maahanmuuttajien on täytettävä tietyt kriteerit esimerkiksi osaamisesta ja kielitaidosta.

– Meidän on oltava avoimempia korkean osaamisen maahanmuutolle kuten tutkijoille. Mutta meidän on myös vakuutettava kansalaiset siitä, että kun lähdemme EU:sta, hallitsemme maahan tulevien ammattitaidottomien maahanmuuttajien määrää, Johnson sanoi.

– Meidän on oltava tiukempia niitä kohtaan, jotka käyttävät hyväkseen vieraanvaraisuuttamme. Muilla mailla kuten Australialla on hienot järjestelmät ja meidän on otettava heiltä oppia.

Australian malli on noussut aiemminkin esiin Britanniassa maan pohtiessa maahanmuuton järjestämistä EU-eron jälkeen, ja Johnson on puhunut mallin puolesta ennenkin. Britanniassa on jo pisteytykseen perustuva järjestelmä EU:n ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille, ja arvostelijat ovat epäilleet, saisiko Australian esimerkin seuraaminen lopulta isoa muutosta aikaan.

Epäilykset ovat kohdistuneet etenkin siihen, voitaisiinko Australian mallin soveltamisella rajoittaa maahanmuuttajien määrää. Maahanmuuton rajoittaminen on ollut Britannian EU-eroa ajavien keskeisiä argumentteja.

Hunt kannustaisi nuoria yrittäjyyteen: ”Hyödynnän itse kokemuksen oppeja joka päivä”

Myös Johnsonin haastaja ulkoministeri Jeremy Hunt kertoi tarkemmin, millaista politiikkaa hän ajaisi pääministerinä. BBC:n mukaan Hunt haluaa helpottaa nuorten yrittäjien asemaa. Jos nuoret onnistuvat työllistämään yli 10 ihmistä viiden vuoden aikana, heidän ei tarvitsisi maksaa opintoja varten otettua lainaa takaisin.

Hunt on pitänyt esillä yrittäjätaustaansa ja tähdentänyt, että hän haluaa kannustaa nuoria ryhtymään yrittäjiksi.

– Jos haluamme vauhdittaa nopeasti talouttamme ja hyödyntää brexitiä, meidän on tuettava nuoria yrittäjiä, jotka ottavat riskejä ja luovat uusia työpaikkoja, Hunt sanoi.

– Perustin itse oman yrityksen ja hyödynnän edelleen kokemuksen tuomia oppeja – keskittymistä, intoa ja neuvottelutaitoa – joka ikinen päivä, hän jatkoi.

Johnsonin ja Huntin välinen kamppailu konservatiivien puheenjohtajuudesta ratkeaa puolueen jäsenäänestyksessä. Voittaja julkistetaan 23. heinäkuuta. Puoluejohtajasta tulee samalla uusi Britannian pääministeri tehtävän jättävän Theresa Mayn tilalle.

