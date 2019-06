Boris Johnsonin etumatka kapeni kotiriidan jälkeen

Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajan paikasta kisaava Boris Johnson kompastelee mittelön loppusuoralla. Ennakkosuosikkina pidetyn Johnsonin kiriä on hidastanut hänen ja hänen naisystävänsä välillä käyty äänekäs riita, joka nousi viikonlopun aikana otsikoihin. Pariskunnan riitelyä selvittelemään kutsuttiin poliisit, ja nauhoitus riidasta vuodettiin Guardian-lehdelle.

Mail on Sunday -lehden kyselyn mukaan Johnsonin etumatka konservatiivien kannattajien keskuudessa on jupakan jälkeen kaventunut 27 prosenttiyksiköstä 11 prosenttiyksikköön.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kaikkien äänestäjien näkemyksiä. Vielä torstaina 36 prosenttia kaikista piti Johnsonia parempana pääministeriehdokkaana ja 28 kannatti vastaehdokas Jeremy Huntia. Lauantaina tehdyssä kyselyssä Hunt nousi johtoon 32 prosentin kannatuksella, kun Johnson keräsi 29 prosentin tuen.

Kansalaisten mielipiteellä ei kuitenkaan ole valintaan vaikutusta, sillä puolueen uuden puheenjohtajan ja tulevan pääministerin valitsee 160 000 konservatiivipuolueen jäsentä.

Kiertelevä ennakkosuosikki

Johnson on kieltäytynyt kommentoimasta jupakkaa ja syytti poliisit kutsunutta naapuriaan vasemmistolaiseksi juonittelijaksi.

– En usko, että ihmiset haluavat kuulla tuollaisista asioista, Johnson väisteli vaalitapahtumassa, jossa hän ja Hunt kohtasivat.

Konservatiivipuolueen veteraanipoliitikko Malcolm Rifkind moitti Johnsonin vastausta.

– Tosiasia on, että poliisi kävi paikalla. Sellaiseen ei sanota vain ”en kommentoi”. Silloin on jotain peiteltävää, Rifkind sanoi BBC:lle.

Sunnuntaina Britannian brexit-äänestyksestä tuli kuluneeksi kolme vuotta. Eropäätöksestä seurannut massiviinen sotku hallitsee edelleen Britannian politiikkaa.

