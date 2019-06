Bottas hiipui Ranskan gp:n aika-ajossa Hamiltonin taakse – ”Ajolinjani meni parissa mutkassa tuulen takia pitkäksi”

Suomalaiset formula 1 -kuljettajat joutuivat taipumaan tallikavereilleen MM-sarjan Ranskan gp:n aika-ajossa. Kärjessä Mercedeksen Lewis Hamilton piti Le Castellet’ssa Valtteri Bottaksen takanaan 0,286 sekunnin erolla.

Kuljettajien MM-sarjaa johtavan Hamiltonin nopein kierros Le Castellet’n Paul Ricard -radalla vei aikaa 1.28,319. Kolmas oli Ferrarin tulokaskuljettaja Charles Leclerc (-0,646) ja neljäs Red Bullin Max Verstappen (-1,090).

Alfa Romeon Kimi Räikkönen karsiutui viimeisestä aika-ajovaiheesta. Hän oli toisen vaiheen 12:s. MM-pisteissä Hamilton ja Bottaksen jälkeen kolmantena oleva Ferrarin Sebastian Vettel oli Ranskan gp:n aika-ajossa poissa tolaltaan jäätyään seitsemänneksi.

Kakkossija pettymys

Bottakselle toisen lähtöruudun paikka kilpailuun oli kauden kolmas. Paalupaikat hän ajoi Kiinan, Azerbaidzhanin ja Espanjan gp:ssä.

Bottas oli Ranskan gp:n kolmella harjoitusjaksolla nopein kahdessa sessiossa. Siihen nähden kakkossija oli suomalaiselle pettymys.

– Eromme viikonlopun aikana Lewiksen kanssa on ollut hiuksenhieno. Yksityiskohdat ratkaisevat. Ajolinjani meni parissa mutkassa tuulen takia pitkäksi, Bottas kertoi kenttähaastattelussa.

Hänen on onnistuttava huomisen kilpailun lähdössä.

– Täällä on ennen ensimmäistä mutkaa kiihdytystä varten pitkä suora. Toivottavasti pystyn tekemään siinä jotain.

Bottaksella oli aihetta kehua Mercedeksen joukkuemenestystä.

– Tiimimme toimii tosi hyvin.

McLaren yllätti

Myös Alfa Romeon Räikkönen jäi tallikaverinsa Antonio Giovinazzin vauhdista. Italialainen Giovinazzi kaasutteli ensimmäistä kertaa tällä kaudella viimeiseen eli kolmanteen aika-ajovaiheeseen oltuaan kymmenes. Hän jahtaa huomisesta kilpailusta ensimmäisiä MM-pisteitään.

Räikkönen aloitti ensimmäisen aika-ajovaiheen ajovirheellä, mutta ylsi vielä toiseen vaiheeseen 15 parhaan joukkoon.

Aika-ajon yllättäjä oli takavuosien mahtitalli McLaren, jonka kuljettajatLando Norris ja Carlos Sainz Jr. kaasuttelivat Paul Ricardilla viidenneksi ja kuudenneksi.

Kauden kahdeksas MM-kilpailu ajetaan Le Castellet’ssa huomenna. Hamilton johtaa kuljettajien MM-sarjaa 29 pisteellä ennen toisena olevaa Bottasta.

