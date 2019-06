Bottas kiihdytti kärkivauhtiin Ranskan gp:n F1-harjoituksissa – ”Piste-ero Lewikseen on vielä hallittavissa”

Valtteri Bottas muistutti perjantaina, ettei ole luovuttanut formula ykkösten MM-kärkikamppailua Mercedes-tallikaverilleen Lewis Hamiltonille. Bottaksen vauhti kiihtyi Ranskan gp:n ensimmäisenä harjoituspäivänä loppua kohti.

Kuljettajien MM-sarjaa johtava Hamilton oli Le Castellet’ssa ensimmäisen harjoitusjakson nopein ennen Bottasta, mutta toisella jaksolla Paul Ricard -radalla osat vaihtuivat. Nopeimmalla kierroksellaan 1.30,937 viipynyt Bottas repi Hamiltoniin 0,424 sekunnin eron.

Kolme viime MM-kisaa voittanut Hamilton on karannut Bottakselta 29 pisteen päähän.

– Piste-ero Lewikseen on vielä hallittavissa. Kaudesta on ajamatta 14 kisaa, ja niissä on jaossa paljon pisteitä, joten minun pitää vain yrittää ottaa voittoja ja hyviä pisteitä, Bottas sanoi AFP:n mukaan.

Myös Kimi Räikkönen pääsi Alfa Romeollaan muutaman vaisun viikonlopun jälkeen vauhtiin. Hän oli toisen harjoitusjakson yhdeksäs Bottasta reilut 1,7 sekuntia hitaampana. Räikkönen kukisti toisella jaksolla 11:nneksi ehtineen tallikaverinsa Antonio Giovinazzin vajaalla 0,3 sekunnilla.

– Hyvä päivä, vaikka perjantain harjoitustuloksista ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata tehdäkään, Räikkönen kertoi tallin tiedotteessa.

Vettelin aikasakko pysyi voimassa

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA hylkäsi Ranskan gp:n yhteydessä Ferrari-tallin vetoomuksen kumota Sebastian Vettelin Kanadan gp:ssä saama viiden sekunnin aikarangaistus. FIA:n mukaan Ferrarilla ei ollut esittää perusteluja aikasakon kumoamiselle.

Vettel sai vajaat kaksi viikkoa sitten Montrealissa aikasakon vaarallisesta paluusta radalle sen jälkeen, kun hän oli ajovirheen takia ajautunut nurmelle. Vettel ajoi radalle palatessaan toisena kilpailussa kaasutelleen MercedeksenHamiltonin eteen.

Hamilton voitti lopulta Kanadan gp:n, ja Vettel jäi aikasakkonsa takia toiseksi. Vettel protestoi tuomiotaan Montrealissa näyttävästi ja vakuutti, ettei olisi voinut radalle palatessaan tehdä mitään toisin.

Hamilton joutui Ranskan gp:n toisissa harjoituksissa kiusalliseen valoon, kun ajautui hetkeksi ulos radalta. Hän palasi radalle varomattomasti Red Bullin Max Verstappenin eteen. Tuomaristo ei nähnyt Hamiltonin rikettä rangaistuksen arvoiseksi.

STT

