Britannian konservatiivien johtoon ja pääministeriksi halajavia kandidaatteja jo kymmenkunta, May eroaa puolueensa johdosta tänään

Britannian pääministerin Theresa Mayn kivireen vetäminen päättyy tänään, kun hän eroaa konservatiivipuolueen johdosta. Hän jatkaa silti pääministerinä siihen asti, kunnes hänen seuraajansa ja siten myös uusi pääministeri on valittu. Sen sijaan May ei enää johda Britannian mutkikasta lähtöä Euroopan unionista.

Puheenjohtajakisaan voi ilmoittautua maanantai-iltaan asti. Tällä haavaa kilpailevia kandidaatteja on ilmaantunut 11, mutta muutaman heistä on epäilty jättävän leikin kesken jo lähtökuopissa.

Puheenjohtajaehdokkaiden joukossa ovat muun muassa brexit-liikkeen näkyvä hahmo ja Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson, nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt, entinen brexit-ministeri Dominic Raab ja ympäristöministeri Michael Gove.

Uusi puheenjohtaja monien äänestysten kautta

Konservatiivipuolueen uuden johtajan valinta on monipolvinen ja -vaiheinen karsinta. Kisa alkaa ensi torstaina, jolloin puolueen parlamenttiedustajat äänestävät salaisessa äänestyksessä. Tuolloin putoavat pelistä pois ehdokkaat, jotka saavat vähemmän kuin 17 ääntä.

Tämän jälkeen äänestyskierroksia on useita. Muut kierrokset ovat 18., 19. ja 20. kesäkuuta. Äänestämistä jatketaan, kunnes ehdokkaita on enää kaksi.

Seuraavaksi puolueen jäsenet pääsevät tenttaamaan kahta kärkiehdokasta puhetilaisuuksissa 22. kesäkuuta alkaen. Lopullisen ratkaisun tekevät kaikki puolueen 124 000 jäsentä.

Uuden puoluejohtajan ja pääministerin nimi pitäisi olla selvillä 22. heinäkuuta.

Omatkin hylkäsivät Mayn

Theresa Mayn liki kolmivuotisen uran puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä kaatoi brexit, tai oikeammin epäonnistuminen brexit-sopimuksen varmistamisessa.

Alun perin Britannian piti erota EU:sta 29. maaliskuuta. Tämän jälkeen ajankohtaa siirrettiin huhtikuun 12. päivään. Nykyinen eron takaraja on 31. lokakuuta.

Kun Mayn neuvottelema sopimus EU:n kanssa oli torjuttu kolmasti parlamentissa, hän lähestyi oppositiossa olevaa työväenpuoluetta. Konservatiivien ja työväenpuolueen väliset neuvottelut EU-eroa koskevasta kompromissista katkesivat kolmisen viikkoa sitten.

Lopulta Mayn omat puoluetoverit nousivat kapinaan hänen tuoreinta brexit-suunnitelmaansa vastaan. Sen jälkeen alkoi näyttää siltä, että Mayn päivät puolueensa johdossa ja pääministerinä olivat luetut. May ilmoitti erostaan 24. toukokuuta.

STT

