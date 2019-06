Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää brexit-maksun ja vaatii EU:lta parempia sopimusehtoja

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää EU:n vaatiman brexit-maksun ja perää jäsenmailta parempia sopimusehtoja eron toteuttamiseksi.

Entinen ulkoministeri ja johtava pääministerikandidaatti sanoo Sunday Timesin haastattelussa, että pääministerinä hän kieltäytyisi maksamasta 39 miljardin punnan eli noin 44 miljardin euron laskua, ellei EU hyväksy parempia sopimusehtoja.

EU-maat vaativat Britannialta erorahaa hyvityksenä erilaisista maksuista, joita maa on unionilta saanut tai on velvollinen maksamaan tulevaisuudessa.

– Ystäviemme ja kumppaniemme on ymmärrettävä, että pidämme rahan kunnes meillä on enemmän selvyyttä tiestä eteenpäin. Hyvän sopimuksen aikaansaamisessa raha on hyvä ratkaisija ja voiteluaine, Johnson sanoi ensimmäisessä haastattelussaan pääministerikisaan lähdön jälkeen. Kampanjointi pääministeri Theresa Mayn seuraajan valinnasta käynnistyi toden teolla tällä viikolla, kun May erosi konservatiivipuolueen johdosta. May jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

Gove joutui selittelemään taannoista kokaiinin käyttöään

Konservatiivien kovan brexit-linjan edustajana profiloitunut Johnson on vaatinut EU-eron pikaista toteuttamista tarvittaessa vaikka ilman sopimusta. Hänen mukaansa konservatiivien menestys edellyttää, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko erosopimuksen kanssa tai ilman.

Lokakuun loppu on tällä hetkellä EU-maiden sopima takaraja brexitin toteutumiselle.

Rääväsuisena poliitikkona tunnettu Johnson on ennakkosuosikki Mayn seuraajaksi, ja monet Mayn hallituksen ministerit ovat ilmoittautuneet hänen tuekseen. Johnsonin pääkilpailijoihin lukeutuva Michael Gove joutui viikonloppuna selittämään menneitä tekemisiään, kun hän myönsi käyttäneensä kokaiinia ”useita kertoja sosiaalisissa tilanteissa” noin 20 vuotta sitten.

Brittimedian mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset varoittivat, että ympäristöministerinä toimivalta Govelta voidaan vastedes evätä pääsy Yhdysvaltoihin, sillä viisumisääntöjen mukaan maahantulija ei ole saanut rikkoa huumeiden käyttöä tai hallussapitoa koskevia lakeja.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/boris-johnson-brexit-interview-that-39bn-is-ours-n0p7gds8c

STT

