Budapestissa jokilaivaan törmänneen matkustaja-aluksen kapteenille syytteet

Budapestissa jokilaivaan törmänneen matkustaja-aluksen kapteenia vastaan nostetaan syytteet, kertovat oikeuslähteet. Lähteet eivät täsmentäneet syytteiden yksityiskohtia.

Viking Sigyn -matkustaja-alus törmäsi rankkasateessa Mermaid-jokilaivaan Tonavalla Unkarin parlamenttitalon lähettyvillä keskiviikkona. Turmassa kuoli seitsemän ihmistä, ja 21 on edelleen kateissa. Toiveet heidän löytämisestään elossa ovat olemattomia.

Viking Sigynin 64-vuotias ukrainalaiskapteeni pidätettiin jo torstaina kuulusteluja varten. Häntä epäiltiin tuolloin ainakin vesiliikennerikoksista ja kuolemantuottamuksesta. Kapteenin asianajajan Balazs Tothin mukaan tuomari ei ole suostunut päästämään kapteenia vapaaksi takuita vastaan.

Valtaosa kateissa olevista on eteläkorealaisia turisteja. Lisäksi kateissa on Mermaidin unkarilainen kapteeni ja yksi miehistön jäsen. Itse alus makaa edelleen joen pohjassa, eikä sitä ole päästy nostamaan kovan virran ja erittäin korkealla olevan joen pinnan vuoksi.

Kadonneiden etsintöjä on laajennettu kattamaan koko Tonava Budapestista etelään, ja lisäksi maan viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä kollegoihinsa naapurimaa Serbiassa.

