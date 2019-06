Caster Semenya juoksee sunnuntaina Rabatin Timanttiliigassa

Olympiavoittaja Caster Semenya hyödyntää sveitsiläisen oikeusistuimen päätöstä ja kilpailee sunnuntaina Rabatin Timanttiliigan 800 metrillä. Sveitsin korkein oikeus palautti kesäkuun alussa Semenyan kilpailuoikeudet toistaiseksi ja sallii hänen kilpailla kesäkuun 25. päivään asti ilman Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n aiemmin määräämää lääkitystä testosteronitasojen alentamiseksi.

Rabatin kilpailun järjestäjät eivät aluksi hyväksyneet Semenyan ilmoittautumista, mutta vahvistivat tämän osanoton perjantaina.

IAAF:n keväällä asettaman testosteronisäännön mukaan poikkeuksellisen paljon hormonia tuottavien naisjuoksijoiden pitää laskea testosteronitasoaan lääkkein saadakseen kilpailla.

Testosteroniraja koskee ainoastaan naisten sarjan kilpailijoita, joilla on XY-sukupuolikromosomi. Yleensä miehillä on XY-kromosomi ja naisilla XX-kromosomi.

Eteläafrikkalainen Semenya ei ole ainoa keskimatkojen huippujuoksija, jota IAAF:n testosteronirajat koskevat. Rion vuoden 2016 olympialaisten 800 metrin koko mitalikolmikko Semenya, Burundin Francine Niyonsaba ja Kenian Margaret Nyairera Wambui on kertonut kuuluvansa testosteronisäännön piiriin.

STT