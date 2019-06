CNN:n lähde: Huono sää epäilytti New Yorkin turmakopterin lentäjää, mutta hän päätti silti lähteä matkaan

New Yorkin turmahelikopterin lentäjä odotti sääolosuhteiden muuttumista, mutta päätti silti jostain syystä, että lennolle voi lähteä, kertoo CNN:n lähde poliisin tekemiin haastatteluihin perustuen.

Turmahetkellä satoi paikoin rankasti ja sää oli sumuinen.

Lentäjä kuoli, kun helikopteri teki pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin keskustassa Manhattanilla. Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen alustavien tietojen mukaan helikopterissa oli ainoastaan lentäjä.

Pakkolaskun seurauksena syntyi tulipalo, joka saatiin pian hallintaan. Pelastuslaitoksen mukaan ensimmäiset palomiehet olivat paikalla viidessä minuutissa.

Paikan päältä otettujen kuvien perustella helikopteri on käytännössä tuhoutunut täysin.

CNN kertoi hieman ennen kello yhtä Suomen aikaa, että pelastuslaitos on saanut työnsä paikalla tehtyä. Turmapaikalla tutkintaa jatkavat New Yorkin poliisi, Yhdysvaltain ilmailuviranomainen ja liikenneturvallisuudesta vastaava viranomainen.

New Yorkin pormestarin Bill de Blasion mukaan ei ole merkkejä siitä, että kyseessä olisi terroriteko. Hänen mukaansa muut rakennuksessa tai turmapaikalla olleet eivät saaneet vammoja.

”Tunsimme koko rakennuksen ikään kuin siirtyvän”

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomon mukaan rakennuksessa olleet ihmiset kertoivat rakennuksen tärähdelleen.

Nathan Hutton, jonka työpaikka on pilvenpiirtäjän 29. kerroksessa, vahvisti kuvernöörin kertomuksen.

– Tunsimme koko rakennuksen ikään kuin siirtyvän. Luulimme, että se oli jokin pieni maanjäristys. Parin minuutin päästä hälytykset pärähtivät soimaan, ja sitten turvamiehet tulivat: ”Kaikki ottavat laukkunsa ja lähtevät nyt rakennuksesta”, he sanoivat, Hutton kertasi.

Huttonin mukaan kukaan ei mennyt paniikkiin, mutta jotkut olivat hieman hermostuneita.

Viranomaiset kehottivat ihmisiä välttämään turma-aluetta.

Viime vuoden maaliskuussa viisi ihmistä kuoli, kun turisteja lennättänyt helikopteri syöksyi jokeen Manhattanilla.

STT

