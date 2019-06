Danske Bank: Talouskasvu hyytyy prosentin tuntumaan

Danske Bank alentaa ennustettaan kuluvan ja ensi vuoden talouskasvusta Suomessa. Tälle vuodelle odotetaan 1,3 prosentin ja ensi vuodelle 1,0 prosentin talouskasvua. Arvio tulevasta talouskehityksestä on selvästi heikentynyt, mutta pankin mukaan uutta taantumaa ei ole vielä syytä odottaa.

Aiemmin Danske Bank arvioi kuluvan vuoden talouskasvun olevan 1,7 prosenttia, ja ensi vuoden lukemaksi ennustettiin 1,2 prosenttia. Ennustetta on alennettu erityisesti vaisun yksityisen kulutuksen maailmantalouden heikkojen näkymien vuoksi.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ei pidä hallituksen tavoitteekseen ottamaa 75 prosentin työllisyysastetta itsestäänselvyytenä.

– Vaikka talouskasvu jatkuisi, suuri osa työttömyydestä on rakenteellista eikä avoimiin työpaikkoihin löydy riittävästi osaajia. Työmarkkinoilla on myös maantieteellistä kohtaanto-ongelmaa. Toisaalta harva ekonomisti olisi ennustanut neljä vuotta aiemmin työllisyystilanteen paranevan viime vuosina nähtyyn tahtiin.

Danske Bankin ennusteessa työttömyysaste pysyttelee 6,5 prosentin tuntumassa tänä ja ensi vuonna.

STT

Kuvat: