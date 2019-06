Demokraattien vaalishow sai uusia kierroksia – gallupeja johtava Biden ja häntä haastava Sanders kohtaavat tv-kameroiden edessä

Yhdysvalloissa kampanjointi demokraattien presidenttiehdokkuudesta sai uusia kierroksia, kun gallupeja johtava Joe Biden ja häntä haastava senaattori Bernie Sanders astuivat yleisön eteen ensimmäisessä televisioväittelyssä.

Avauspuheenvuoron saanut Sanders puhui tuttuun tapaansa radikaalin muutoksen tarpeesta vaatien muun muassa isoa terveydenhuoltouudistusta. Sandersilta tivattiin, johtaako hänen politiikkansa myös keskiluokan veronkorotuksiin. Sanders myönsi, että näin käy, mutta samalla terveydenhuollon kulut laskevat merkittävästi.

Biden puolestaan pyrki heti kärkeen haastamaan presidentti Donald Trumpia ja arvosteli tämän hyvätuloisille myöntämiä veronkevennyksiä.

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen. Molemmissa väittelyissä on 10 ehdokasta.

STT

