Seitsemän suomalaiskiekkoilijaa sai kolmella ensimmäisellä valintakierroksella NHL-varauksen – Carolina kiinnitti Puistolan ja maailmanmestari Hongan

Seitsemän suomalaispelaajaa on varattu Vancouverissa järjestettävän jääkiekon NHL-valintatilaisuuden kolmella ensimmäisellä kierroksella.

Carolina Hurricanes varasi valintatilaisuudessa kolmannella kierroksella numerolla 73 hyökkääjä Patrik Puistolan ja numerolla 83 puolustaja Anttoni Hongan. Lisäksi kolmannella kierroksella Toronto Maple Leafs valitsi numerolla 84 puolustaja Mikko Kokkosen.

Honka pelasi viime kaudella Liigaa JYPissä ja Mestistä KeuPassa, Kokkonen taas Liigaa Jukureissa. Nuorten maailmanmestaruuden alkuvuodesta voittaneen Hongan isoveli Julius Honka pelaa NHL:n Dallas Starsissa.

Liigaa Tapparassa ja Mestistä LeKissä viime kaudella pelannut Puistola on toisen polven huippupelaaja. Hänen isänsä Pasi Puistola pelasi maajoukkueessa puolustajana, kun Suomi voitti 1998 nuorten maailmanmestaruuden ja 13 vuotta myöhemmin aikuisten MM-kultaa.

Toisella varauskierroksella Detroit Red Wings kiinnitti numerolla 35 puolustaja Antti Tuomiston. Hänen kasvattajaseuransa on porilainen Ässät. Kokkosen ja Puistolan tavoin Tuomisto pelasi viime keväänä Suomen maajoukkueessa alle 18-vuotiaiden MM-turnauksessa.

Aiemmin ensimmäisellä kierroksella suomalaispelaajista varattiin hyökkääjä Kaapo Kakko (NY Rangers, varausnumero 2) sekä puolustajat Lassi Thomson (Ottawa, 19) ja Ville Heinola (Winnipeg, 20).

Vancouverin NHL-valintatilaisuudessa ovat ohjelmassa vielä varauskierrokset 4-7.

STT