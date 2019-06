Djokovic ja Williams taas valloittamaan Wimbledonia, Kontinen ja Peers kohtaavat espanjalaisveljekset

Tennisvuoden kolmas grand slam -turnaus Wimbledon alkaa tänään maanantaina Lontoossa. Ruohokauden huipentuman voittajien ennustaminen on tällä kerralla melko hankalaa etenkin naisissa, eikä miehissäkään Novak Djokovicin sovi alkaa miettiä viidettä titteliään.

Serbialaisen haastaa ainakin ikinuori Roger Federer, joka voitti Wimbledonin alla Hallen kovatasoisen ruohoturnauksen. Ranskan avointen tuore voittaja Rafael Nadal ei ole yleensä menestynyt vihreällä alustalla, mutta espanjalainenkin on nyt kovassa iskussa.

Serena Williams saa etukäteishuomiota seitsenkertaisena Wimbledon-voittajana, mutta myös muilla on sanansa sanottavana. Ranskan avointen voittaja Ashleigh Barty tekee tuloaan lajin ehdottomalle huipulle ja sai otteillaan huomiota jo Williamsinkin huomion.

Australian voittaja Naomi Osaka mielii myös loppupeleihin, eikä laskuista voi jättää myöskään Saksan Angelique Kerberiä.

Suomalaisittain kiinnostaa tutusti nelinpeli, johon Henri Kontinen osallistuu australialaisen vakioparinsa John Peersin rinnalla. He kohtaavat ensimmäisellä kierroksella espanjalaisveljekset Marcel ja Gerard Granollersin.

Kontisen odotetaan pelaavan lisäksi sekanelinpeliä britti Hannah Watsonin kanssa. Nuorissa suomalaista mukana on Otto Virtanen.

STT