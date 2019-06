Ebola vaati toisen uhrin Ugandassa – uhri oli osallistunut ebolapotilaan hautajaisiin Kongossa

Ugandassa kaksi ihmistä on kuollut ebolaan, maan terveysministeriön virkamies kertoi AFP:lle.

Lähteen mukaan tänään kuollut 50-vuotias nainen oli aiemmin kuolleen viisivuotiaan pojan isoäiti. Sekä heillä, että pojan kolmevuotiaalla veljellä todettiin ebola sen jälkeen, kun he palasivat Ugandaan naapuroivasta Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Perhe oli osallistunut ebolaan kuolleen hautajaisiin Kongossa.

Kongossa on havaittu yli 2 000 ebolatapausta. Näistä noin kaksi kolmasosaa on ollut tappavia.

STT

