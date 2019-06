Economist: Erkki Liikanen olisi paras vaihtoehto Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi

Erkki Liikanen olisi paras vaihtoehto Euroopan keskuspankin (EKP) johtoon, esittää talouslehti Economist. Nykyinen pääjohtaja Mario Draghi väistyy keskuspankin johdosta kahdeksan vuoden jälkeen lokakuussa.

Lehden mukaan Liikanen ei kaihda käyttää epätavallisiakaan keinoja yhteisvaluutta-alueen ja EU:n talouden hoidossa. Näitä keinoja tarvitaan, kun talouskasvu hiipuu ja taantuma on lähitulevaisuudessa mahdollinen, lehti kirjoittaa.

EKP vastaa EU:n talous- ja rahapolitiikasta esimerkiksi asettamalla ohjauskorkoja, ylläpitämällä hintavakautta ja valvomalla Euroopan valtioiden kansallisia rahoituslaitoksia. Lisäksi EKP hallinnoi euroa.

Economistin mukaan Liikasella on huomattava määrä poliittista kykyä ja kylliksi teknistä taitoa pääjohtajan tehtävään. Lehden mukaan Mario Draghi on tehnyt hyvää työtä keskuspankin johdossa, mutta tästä huolimatta pankin toimintatapoihin ja vaikutusvaltaan kohdistuu yhä epäilyksiä.

– Jos Liikanen nousee EKP:n ruoriin, nämä epäilyt voidaan kenties viimein unohtaa, Economist kirjoitta.

Liikanen on muun muassa toiminut valtiovarainministerinä, komissaarina ja Suomen pankin pääjohtajana. Liikanen on myös EKP:n neuvoston jäsen ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n hallintoneuvoston jäsen.

