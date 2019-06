Eduskunnan puhemieheksi on valittu keskustan Matti Vanhanen

Eduskunta on valinnut uudeksi puhemiehekseen keskustan Matti Vanhasen. Hän sai 141 ääntä.

Kokoomuksen Ilkka Kanerva ja Paula Risikko sekä keskustan Mikko Kärnä saivat äänestyksessä kukin yhden äänen. 39 äänesti tyhjää ja kaksi ääntä hylättiin.

Keskustan eduskuntaryhmä kertoi eilen nimenneensä Vanhasen ehdokkaakseen yksimielisesti. 63-vuotias Vanhanen toimi pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana vuosina 2003-2010.

Ensimmäiseksi varapuhemieheksi on valittu SDP:n Tuula Haatainen. Hän sai 162 ääntä. SDP:n Kimmo Kiljunen sai äänestyksessä neljä ääntä. SDP:n Hussein al-Taee ja Sirpa Paatero sekä kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo saivat puolestaan kukin yhden äänen. Tyhjää äänesti neljä.

Toiseksi varapuhemieheksi on valittu perussuomalaisten Juho Eerola. Hän sai 148 ääntä. Kokoomuksen Petteri Orpo sai kaksi ääntä ja perussuomalaisten Ari Koponen yhden äänen. Tyhjää äänesti yhdeksän.

Puhemies arvojärjestyksessä ennen pääministeriä

Puhemies on maan virallisessa arvojärjestyksessä heti presidentin jälkeen eli ennen pääministeriä.

Puhemiehen tehtävästä ennätti syntyä erimielisyyttä eduskuntaryhmien kesken. Hallituspuolueet tulkitsivat asian niin, että puhemiehen paikka kuuluu hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle.

Perussuomalaiset puolestaan katsoi, että paikka olisi kuulunut eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle eli perussuomalaisille.

Siitä, mille ryhmälle puhemiehen tehtävä kuuluu, ei ole mitään sääntöä tai lakia. Kyse on vakiintuneista parlamentaarisista käytännöistä. Toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja on valittu puhemieheksi jo pitkään.

STT

Kuvat: