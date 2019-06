Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sairauslomalle – Ylen mukaan Vanhaselle tehdään sydänoperaatio

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) jää sairauslomalle. Eduskuntatiedotus kertoo, että Vanhanen on sivussa eduskuntatyöstä kesäkuun loppuun.

Puhemiehen tehtävää hoitavat Vanhasen ollessa sairauslomalla varapuhemiehet Tuula Haatainen (sd.) ja Juho Eerola (ps.).

Ylen tavoittama Vanhasen avustaja Jari Flinck kertoo, että Vanhanen ilmoittaa asiasta sosiaalisessa mediassa, kun hänellä on lisää kerrottavaa. Yle kertoi aiemmin viime viikolla, että Vanhanen jää tällä viikolla sairauslomalle sydänoperaation vuoksi.

Lisäksi Vanhaselle tehdään laajempi sydänoperaatio elokuussa. Vanhanen kertoi asiasta huhtikuussa.

Vanhanen kertoi olleensa leikkausjonossa noin vuoden. Leikkaus ei hänen mukaansa ole millään tavalla akuutti, mutta rytmihäiriöiden jatkuvan toistumisen vuoksi lääkärit katsoivat, että leikkaus on järkevää tehdä.

Avoleikkauksessa vaihdetaan Vanhasen mukaan sydämen läppä ja aorttaa tuetaan. Vanhanen arvioi, että elokuussa tehtävästä leikkauksesta toipuminen kestää muutaman kuukauden.

Vanhanen joutui sairaalaan helmikuun lopulla, kun hän sai huimauskohtauksen vaalitilaisuudessa Espoossa.

Eduskunnan puhemies on valtion hierarkiassa ylin presidentin jälkeen.

https://yle.fi/uutiset/3-10831606

https://yle.fi/uutiset/3-10819832

STT

Kuvat: