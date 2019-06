Eduskunnassa jatketaan keskustelua Rinteen hallituksen ohjelmasta

Eduskunnassa jatketaan parhaillaan keskustelua Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmasta. Tänään keskustelua on käyty muun muassa kaavaillusta perhevapaauudistuksesta.

Keskusteluun muun muassa osallistunut pääministeri Rinne korosti puheenvuorossaan, että uudistuksessa halutaan kunnioittaa kolmikantaista valmistelua.

Hallituksen kaavailema perhevapaauudistus on tuomassa toteutuessaan pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin. STT:n eri lähteistä saamien tietojen mukaan lähtökohtana on, että sekä äitiys- että isyysvapaa pitenisi viiteen kuukauteen.

Vanhempainvapaan eli vanhempien vapaasti jaettavan jakson osalta hallituspuolueiden edustajat puhuvat 5-6 kuukaudesta. Ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden yhteenlaskettu kesto kasvaisi näin useammalla kuukaudella.

Perhevapaauudistuksen yksityiskohdat sorvataan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Keskustelua hallituksen ohjelmasta käytiin eduskunnassa jo eilen, jolloin oppositiopuolueet arvostelivat heti tiukasti muun muassa hallituksen talouslinjauksia.

Hallituksen luottamuksesta äänestetään huomenna.

STT

Kuvat: