Egyptiläinen löysi Suomesta värit

Kuvataide vei egyptiläisen Nadia Tawfikin mennessään lapsena, kun äiti antoi tytölle ensimmäisen kerran kynän ja paperia.

– En tiennyt, mitä tein, mutta rakastin sitä heti. Tunsin itseni vapaaksi!

Tawfik opiskeli taideaineita jo yläkoulussa, mutta yliopistossa pääaineeksi valikoitui tiukasti ohjatun koulutusjärjestelmän myötä arkkitehtuuri. Kahden vuoden jälkeen hän uppoutui kuvataiteisiin.

– Opiskelin paljon muutakin kuten humanistisia tieteitä ja matematiikkaa, mutta vain kuvataiteissa tunsin olevani oma itseni.

Tawfik ei hyväksynyt sitä, ettei voisi olla nainen ja taiteilija.

– Olen hyvä tässä ja tästä haluan toimeentuloni, hän päätti.

– Kirjoitin seinällenikin, että Haluan olla oma itseni, jotta en ikinä unohtaisi sitä, 46-vuotias Tawfik kertoo.

Persoonansa suojelemiseksi hän päätti myös, ettei mene koskaan naimisiin, koska avioliitto johtaisi itsenäisyyden menettämiseen ja omista haaveistaan luopumiseen.

– Egypti on vanhanaikainen. Avioliitossa mies haluaa kontrolloida ja teettää naisella työt eikä sellainen elämä ollut minua varten.

Viitisen vuotta sitten Tawfik tutustui Olli Saramäkeen kansainvälisen taideprojektin yhteydessä. Saramäki osallistui näyttelijänä poikkitaiteelliseen performanssiin nimeltä I don´t need my eyes to see into you (En tarvitse silmiä nähdäkseni sisääsi). Pariskunta meni naimisiin pari vuotta sitten.

– Olli on timantti. Hän ymmärsi, mitä haluan! Sydämessäni ja aivoissani tapahtui jotain, Tawfik nauraa ja kuvaa miehensä käyttävän sanoja kuin värejä.

Someron Pellavakeskukseen kesäkuuksi koottu näyttely South & North (Etelä ja pohjoinen) yhdistää Tawfikin kuvataidetta ja Saramäen sanataidetta. Osa Saramäen teksteistä on maalattu tauluihin ja osa on printattu akryylimaalausten viereen. Tawfik on käyttänyt maalauksissaan myös lehtikultaa ja kahvia.

Pariskunta on tehnyt aiemminkin taidetta yhdessä.

– Teimme kaksi installaatiota Aleksandriassa: toisen Jesuiittojen kulttuurikeskukseen ja toisen Kreikan kauppakamarille, Saramäki huomauttaa.

Egyptin valtion taiteilija-apurahalla parhaillaan työskentelevä Nadia Tawfik on monipuolinen taiteilija. Ensimmäiseen näyttelyynsä Kairon Modernin taiteen museoon hän teki installaation röntgenkuvista ja elävistä kasveista vuonna 1999.

Tawfik kertoo värienkäyttönsä muuttuneen täysin, kun hän ensimmäisen kerran näki Suomen kesän.

– Ihastuin sen sävyihin ja sain ikään kuin uusia värejä palettiini. Egyptissä ei ole missään niin voimakkaita värejä kuin täällä, hän sanoo ja esittelee teoksiaan, joiden värit ovat alkaneet loistaa Suomen ansiosta.

– Teen maalaukseni arkipäivästä ja otan värit ympäriltäni. Ennen Suomeen tutustumista maalauksieni olivat huomattavasti tummempia

Tawfik kuvaa työskentelyprosessiaan keskusteluksi maalauskankaan kanssa. Hän ei luonnostele töitään.

– Kangas torjuu minut, jos olen kiukkuinen, mutta kun olen kohtelias, se imaisee minut sisäänsä.

Luomistyön ajaksi kaikki muu katoaa Tawfikin ympäriltä ja kun maalaus on valmis, hän saattaa katsoa lopputulosta hölmistyneenä ihmetellen, mitä tapahtui.

Mikkeliläissyntyinen Saramäki päätyi Tawfikin synnyinkaupunkiin Aleksandriaan työskennellessään projektissa, joka vei suomalaisen koulujärjestelmän hienouksia Egyptiin.

– Toimin vuoden rehtorina ja sitten lopetin. Ihastuin Egyptin yhteisöllisyyteen ja absurdiin totalitaariseen valtioon, jossa tunsin olevani vapaampi kuin Suomessa, hän kertoo.

Filosofian maisteri, ryhmäterapeutti ja näyttelijänäkin työskennellyt Saramäki on kirjoittanut ikänsä.

– Olen nyt yrittäjäeläkkeellä ja kohta kansaneläkkeellä, joten voin toteuttaa itseäni täysipäiväisesti. Ennen haaveilin siitä, että vanhana olisi tarpeeksi rahaa asua ulkomailla. Nyt olen vanha eikä minulla ole enää varaa asua koko vuotta Suomessa, 62-vuotias mies hymähtää.

Hän hankki 18 vuotta sitten kesämökiksi talon Someron Kultelasta ja somerolaistui sittemmin.

– Olen asunut eri puolilla Suomea, mutta Somerolla olen kotisaunan lauteilla, Saramäki sanoo.

Taiteilijapariskunta asuu Egyptissä talvet ja viettää Somerolla kesät ja joulut. Tawfik kehuu saaneensa värien lisäksi Suomesta myös uuden perheen: aviomiehen äitikin on kuin toinen äiti.

South & North esillä Pellavakeskuksessa (Joensuuntie 49, Somero) 30.6. asti arkisin kello 10–17 ja lauantaisin kello 10–14. Ryhmille sopimuksesta.