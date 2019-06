EKP:n johtoon haetaan rohkeaa luottopelaajaa – nimityspaketista yritetään päästä sopuun jo torstaina Brysselissä

Euroopan keskuspankin seuraavan pääjohtajan pitää olla valmis astumaan tuntemattomaan, ja kartoittamaan uusia työvälineitä EKP:lle, arvioivat keskuspankin työkenttää seuranneet asiantuntijat.

Suomalaisittain kiinnostavasta pääjohtajan nimityksestä yritetään sopia torstaina EU-huippukokouksessa.

Bruegel-ajatushautomon rahapolitiikan asiantuntija Gregory Claeys arvioi, että Erkki Liikanen tai Olli Rehn voisivat olla pohjoisen edustajina kompromissiehdokkaita.

– Olli Rehn on ollut viime kuukausina (julkisuudessa) erittäin aktiivinen. Hän on osoittanut, että hän olisi valmis uudistamaan EKP:n rahapoliittista kehystä. Samaan aikaan hän on suomalainen, pohjoinen ehdokas, Claeys sanoo.

Hänen mielestään Rehn on antamissaan haastatteluissa osoittanut, että seuraisi edeltäjänsä Mario Draghin jalanjälkiä. Samalla tämä on hänen mielestään osoittanut kykyä tarvittavaan luovuuteen.

EKP on tuntemattomilla vesillä, koska keskeinen työkalu ohjauskorko on jo laskettu nollaan. Hintataso täytyy näin pitää vakaana myös muilla keinoin. Tavoitteena on, että inflaatio pysyisi hieman alle 2 prosentissa.

– Keskuspankilla on työkaluja jäljellä. Pitää vain olla luova ja katsoa kaikkia mahdollisuuksia. Seuraavan pääjohtajan pitää ehkä kartoittaa niitä, jos euroalue ajautuu vakavaan taantumaan, Claeys sanoo.

Nimimylly jauhaa vilkkaasti

EKP:n pääjohtajuus on väistämättä osa poliittista nimityspakettia, vaikka EU-johtajat ovat luvanneet pitää sen erikseen. Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on tunnustettu asema ja kokemus pankki- tai rahamaailmasta.

Samassa paketissa seuraajat valitaan EU-komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille, huippukokouksia johtavalle Donald Tuskille ja ulkosuhteista vastaavalle Federica Mogherinille. Parlamentin puolella poliittiset ryhmät vääntävät kättä puhemies Antonio Tajanin seuraajasta.

Monen asian pitää paketissa loksahtaa kohdalleen. Tasainen sukupuolijako, maantieteellinen tasapaino ja poliittiset voimasuhteet pitää kaikki ottaa huomioon, jotta paketille löytyy – mielellään yksimielinen – tuki EU-huippukokouksesta.

On hyvin mahdollista, ettei valmista saada vielä torstain huippukokouksessa.

Huhut nimistä pyörivät vilkkaina. Kansainvälisessä mediassa mahdollisina Draghin seuraajina on mainittu muun muassa Ranskan keskuspankkiiri Francois Villeroy de Galhau tai saksalainen Jens Weidmann, mutta myös suomalaisnimet ovat olleet vahvasti esillä.

”Pääjohtaja tarvitsee laajan hyväksynnän”

EU-asioihin perehtynyt tohtori Vesa Vihriälä arvioi, että EKP:n pääjohtajan pitää olla jäsenmaille laajasti hyväksyttävissä.

– Luulen, että sen on pakko olla jollain tavalla kompromissi ja sellaisessa tilanteessa sekä Liikasella että Rehnillä on ihan relevantti mahdollisuus. Mutta en lähtisi veikkaamaan, että valinta lopulta kohdistuu heihin.

Vihriälä työskenteli pari vuotta neuvonantajana Rehnin kabinetissa tämän toimiessa talouskomissaarina 2010-2014. Talouskriisin vuosina Rehn oli ylivelkaantuneille maille talouskurin kasvot ja sai osakseen Etelä-Euroopan maissa myös arvostelua.

Vihriälän mukaan on vaikeaa arvioida, ovatko vuodet hänelle vielä taakka.

– Useimmat varmasti ymmärtävät, että komission jäsenenä toimii erittäin ahtaassa raossa. Komissiokin oli vain yksi toimija, sen piti kaikessa ottaa huomioon jäsenmaiden ja velkojamaiden kannat, Vihriälä muistelee.

Myös hän arvioi, että EKP:n uusi rahapolitiikka on iso kysymys uuden pääjohtajan kaudella.

– Korot on jo painettu nollaan tai sen alle. Jos tällaisessa tilanteessa syntyy taantuma, johon pitäisi reagoida kevyemmällä rahapolitiikalla, on se hyvin haastavaa.

Viestintätaitojen oltava kunnossa

Nykyisen pääjohtajan italialaisen Mario Draghin kausi päättyy lokakuun loppuun. Kahdeksan vuoden kautta ei voi uusia.

Draghi jää historiaan talouskriisin taittamisesta. Vuonna 2012 Draghi lupasi EKP:n tekevän kaikkensa (whatever it takes) euron pelastamiseksi, mitä seurasi sarja poikkeuksellisia toimia. EKP käynnisti muun muassa mittavat arvopaperien ostot.

EKP:n neuvoston saksalainen jäsen, keskuspankin pääjohtaja Jens Weidmann on suhtautunut poikkeustoimiin kriittisesti, minkä on arvioitu voivan vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa nousta EKP:n johtoon.

Pääjohtaja johtaa neuvoston kokouksia, joissa päätetään korkopolitiikasta ja poikkeustoimista.

Kokousten jälkeen pääjohtaja kertoo päätöksistä julkisuudessa, ja hänen sanojaan kuunnellaan yksittäisen sanan tarkkuudella. Tulevan rahapolitiikan ennakointi ja viestiminen on yksi EKP:n tavoista vaikuttaa markkinoihin ja kuluttajien odotuksiin.

– Uudella pääjohtajalla pitää olla erinomaiset viestintätaidot, koska markkinat kuuntelevat hänen jokaista sanaansa, Claeys sanoo.

STT

