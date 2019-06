Katri Kulmuni lähtee keskustan puheenjohtajakisaan – hallituksen nuorin ministeri ottaisi puoluejohtajana valtiovarainministerin salkun kantaakseen

Keskustan varapuheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni lähtee tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta. Hän kertoi päätöksestään tiedotustilaisuudessa keskustan puoluetoimistolla Helsingissä.

– Lupaan olla mahdollistaja, jolla keskustalaiset voivat vaikuttaa tämän kansanliikkeen kautta niin kotiseutunsa kuin kotimaansa asioihin. Kysymys on tästä kansanliikkeestä, jokaisesta sen jäsenestä, ei minusta, Kulmuni sanoi.

Kulmuni, 31, on nykyisen hallituksen nuorin ministeri ja toisen kauden kansanedustaja Torniosta. Hän oli Lapin vaalipiirin ääniharava huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Kulmuni sanoi, että mikäli hänestä tulee keskustan puheenjohtaja, myös elinkeinoministerin salkku vaihtuu.

– Minun mielestäni on järkevää ja loogista, että valta ja vastuu kulkevat samassa paikassa, joten puolueen puheenjohtaja on myös valtiovarainministeri.

Ehdolle keskustan puheenjohtajaksi on jo aiemmin ilmoittautunut puolustusministeri Antti Kaikkonen, 45.

Keskustalle valitaan uusi puheenjohtaja syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa. Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä kertoi pian kevään eduskuntavaalien jälkeen väistyvänsä puheenjohtajan paikalta. Sipilä on johtanut keskustaa vuodesta 2012.

Ennakkosuosikkina keskustan puheenjohtajaksi pidettiin nykyistä tiede- ja kulttuuriministeriä Annika Saarikkoa, mutta hän ilmoitti jo huhtikuussa, ettei lähde ehdolle. Saarikko odottaa parhaillaan toista lastaan.

Kurvinen ei lähde kisaan, Kärnä harkitsee

Tiistaina myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi, ettei pyri keskustan puheenjohtajaksi. Valtiovarainministeri Mika Lintilä taas on sanonut lähtevänsä ehdolle vain siinä tapauksessa, että muuten ei saada aikaan kunnollista puheenjohtajakisaa.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta. Kärnä tiedottaa aikeistaan heinäkuun alkuun mennessä.

Ennen juhannusta Kulmuni sanoi STT:lle, että keskustan tilanne on vakava ja että luottamuksen palauttamisessa on iso työ.

– Olen myös vakuuttunut, että on hyvä käydä kisa puheenjohtajuudesta, se on vireän kansanliikkeen merkki, Kulmuni sanoi tuolloin STT:lle.

Syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa keskusta valitsee puheenjohtajan ensi kesään asti. Vuoden päästä kesällä on vuorossa sääntömääräinen puoluekokous, ja silloin on jälleen edessä puheenjohtajan valinta.

STT

Kuvat: