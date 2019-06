Espanjan korkeimman oikeuden päätös estää Katalonian separatistijohtajaa vastaanottamasta europarlamentaarikon pestiä

Espanjan korkein oikeus esti Katalonian aluehallinnon entistä varapresidenttiä Oriol Junquerasia vastaanottamasta europarlamentaarikon tehtävää. Junqueras on vangittuna, eikä oikeus antanut hänelle lupaa vannoa parlamentaarikon valaa. Euroopan parlamenttiin valittujen täytyy vannoa kyseinen vala ennen kuin he voivat virallisesti aloittaa tehtävässään.

Junquerasia syytetään monen muun Katalonian separatistijohtajan tavoin kapinoinnista ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Junquerasia voi uhata 25 vuoden vankeus.

Syytteiden mukaan henkilöt järjestivät laittoman kansanäänestyksen ja julistivat Katalonian itsenäiseksi lokakuussa 2017. Syytettyjen mukaan he ovat poliittisia vankeja, joita rankaistaan heidän mielipiteistään.

Neljä kuukautta kestänyt Katalonian separatistijohtajien oikeudenkäynti päättyi Madridissa keskiviikkona. Junquerasin ja 11 muun syytetyn separatistijohtajan tuomiot julistetaan myöhemmin tänä vuonna.

– Äänestäminen ja tasavallan puolustaminen parlamentissa ei voi olla rikos, Junqueras uhosi oikeudenkäynnin päätteeksi.

Kataloniaa kansanäänestyksen aikana johtanut Carles Puigdemont on maanpaossa.

